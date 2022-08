Valljuk be őszintén, hogy amikor az évtized elején elkezdték rebesgetni, hogy a hidrogéncellás teherautóké lehet a jövő, akkor nem gondoltuk volna, hogy akár már a közeljövőben kivehetik a részüket az áruszállításból. Pedig Németországban most valami megmozdult, mert a Hyundaihoz 27 darab XCient Fuel Cell nehéz kategóriás teherautóra futott be megrendelés a németektől. Ez azt jelenti, hogy jelentősen felgyorsulhat a hidrogén üzemanyagcellás teherautók elterjedése, ráadásul nem is egy európai, hanem egy dél-koreai gyártó termékével.

Mindez nem a véletlen műve, Németországban a Digitális és Fuvarozásért Felelős Szövetségi Minisztérium, a BMDV 1,6 milliárd eurós alapot hozott létre, hogy támogassa az alternatív hajtással rendelkező teherautók elterjesztését. Ebből, a 2024-ig rendelkezésre álló keretből a fuvarozók elektromos (akkumulátoros és hidrogéncellás) és hibrid (áramszedős dízel-elektromos teherautók) beszerzésére, valamint a szükséges töltő infrastruktúra kiépítésére igényelhetnek állami támogatást.

A Hyundai ugyan nem árulta el, hogy kik a vásárlók, de az egyik neves német logisztikai cég, a Dascher azonban már el is dicsekedett vele, hogy 2023 első felében forgalomba állítanak egy ilyen járművet. Illetve nemcsak ilyet, mert az Econic-ra épülő 19 tonnás Enginius Bluepowerből is vásároltak egyet.

A dél-koreai gyártó 2020-ban mutatta be az XCientet. A 4×2-es, illetve 6×2-es hajtáslánccal készülő áruszállító alapvetően 19 tonnás össztömegben gördülhet le a gyártósorról, de egy bogis pótkocsi csatlakoztatásával 36 tonnában is közlekedhet. Így azonban akár 25 tonnányi rakományt is szállíthat környezetbarát módon, zéró károsanyag-kibocsátással. Hajtásáról 350 kW-os (476 lóerős), 2237 Nm-es villanymotor gondoskodik, amely a fülke mögött elhelyezett 180 kW (2×90 kW-os) összteljesítményű üzemanyagcellából nyeri a működéshez szükséges energiát. (A gyári brosúra még 2×95 kW-os, tehát 190 kW összteljesítményű üzemanyagcelláról ír).

A jármű tartályaiba maximum 31-32 kilogrammnyi hidrogén tankolható 350 baros nyomás mellett. A művelet nagyjából 8-20 percet vesz igénybe, ami arra elég, hogy a sofőr tartson egy cigi- vagy kávészünetet. Az üzemanyagcellák, valamint a rekuperációs fékezéssel megtermelt energia tárolására pedig a 72 kWh lítiumion-akkumulátor szolgál, amelyet a felépítmény alatt helyeztek el. 19 tonnás össztömegben a Hyundai X-Cient Fuel Cell 400 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel, ami elegendő a napi feladatok lebonyolításához disztribúciós alkalmazási terület esetén.

A világ első sorozatgyártásban készülő üzemanyag-cellás teherautójából Európában Svájc vásárolt először egy kisebb mennyiséget. A XCient Fuel Cell-ből jelenleg 47 darab közlekedik az alpesi országban, amelyek eddig együttesen több mint négymillió kilométert tettek meg. Tavaly pedig felröppent a hír, hogy Hollandiában is üzembehelyeznének egy kisebb mennyiséget. Nem lenne meglepő, ha újabb európai országok vásárolnának ebből a típusból.