Még tavasszal adtunk hírt arról, hogy a Scania különleges sorozattal tiszteleg Sven-Erik Svempa Bergendahl munkássága előtt. A södertalje-i gyártó olyan limitált szériás kiadással állt elő, amely vagány díszítőelemekkel van feltupírozva. Az első kiadás egy Svempa Frost felszereltségű variáns volt, ami garantáltan magára vonta a tekinteteket. Nyáron pedig leleplezték a Svempa Frostfire kiadást, amit a kamiontuning fekete öves nagymestere, Sven ‘Svempa’ Bergendahl saját kezűleg készített el. A gyönyörű nyerges vontató a napokban aztán feltűnt Hajdúszoboszlón, a kamionos találkozón.

Az újdonság elképesztően sportos és vagány külsővel büszkélkedhet. Nem csoda, hiszen a kabin alatt 770 lóerős dízelmotor dolgozik. Ezt “illik” méltó köntösbe csomagolni ugyebár. És, hogy sikerült-e? Nos, túlzás nélkül állítható, hogy a Highline-fülkés nyerges vontató akár egy Kamion Eb-futamra is beférne ezzel a dizájnnal. A 770S fényezése alapvetően tengerkék árnyalatú, viszont a kabin hátulja fekete fényezést kapott. Az oldalajtók mögött, a fülke oldala egy sávban ugyancsak fekete színű. A két színt narancssárga csíkok egységesítik a nyergesen, ezzel fokozva a sportos és dinamikus megjelenést.

“Úgy érzem, hogy ez lehet az egyik utolsó nagy alkotásom. Ez nem azt jelenti, hogy teljesen nyugdíjba vonulok, de talán ez lesz az utolsó nagy show truck, aminél én csináltam a külső, belső, illetve a motor tuningot” – jegyezte meg az egyedi teherautók és nyergesek legendás építője, Sven ‘Svempa’ Bergendahl. A 82 éves férfi két évig dolgozott a Svempa Frostfire kiadáson, amelynél csak a fényezés legalább 1200 munkaórát igényelt. Eredetileg a V8-as motor 50. éves évfordulóján akarták bemutatni, de a covid közbe szólt. Nagy szerencse, hogy a “mester” nem tette le a szerszámokat még. Svempa egyik első munkája egyébként egy Scania L76-os volt, azóta pedig legalább 600 egyedi teherautó és nyerges hagyta el a férfi műhelyét.

A Svempa Frostfire-t nemcsak a fényezése teszi különlegessé, hanem az is, hogy a kabin mögötti létraalváz teljes egészében le van burkolva. Az ugyancsak tengerkék színű oldalszoknyák a versenykamionok stílusát idézik. A gyári fényszórók helyett pedig hátul kör alakú lámpák kerültek beépítésre, amelyek tovább erősítik a 770S sportos karakterét. Az összképet a fülke hátulján látható Scania felirat teszi teljessé és a hagyományokhoz hűen a nyerges több részén is látható a legendás V8-as motorra utaló embléma. A Scania Magyarország egy friss videót is feltöltött az újdonságról, így az is egy kicsit meg tudja csodálni, akinek nem volt lehetősége kilátogatni Hajdúszoboszlóra.