A Suzuki és a Toyota bejelentette, hogy 2023-tól teljesen elektromos kishaszonjárművet dob piacra, amelyet az “utolsó kilométeres” fuvarok teljesítésére, azaz leginkább házhozszállítási feladatokra terveznek. Az együttműködésben a Toyota leányvállalata, a Daihatsu is részt vesz, amely igazi minispecialistának tekinthető a haszonjárművek terén. A japán gyártó kínálatában most is megtalálható a Gran Max furgonos, illetve platós kivitelű változata. Tavaly pedig bemutatta az 1960 óta készülő Hijet kishaszonjármű-család legújabb generációs – platós, furgonos és személyszállítós – változatait.



Az együttműködésben születendő elektromos furgon is kis méretű lesz. “A minihaszonjárművek kis méretük miatt olyan területeket tudnak lefedni, amelyek csak számukra hozzáférhetők, és fontos szerepet játszanak az utolsó kilométeres logisztika támogatásában. Széles körben elterjedtek, a teljes haszongépjármű-flotta körülbelül 60 százalékát teszik ki, ezért olyan járműtípusokká váltak, amelyek jelentősen hozzájárulhatnak a karbonsemlegesség eléréséhez az elektrifikáció térnyerésével” – olvasható Toyota sajtóközleményében.

A triumvirátus célja, hogy egy olcsó és széles körben használható furgont hozzanak létre, amelyet először odahaza, a Fukusima prefektúrában helyeznek majd forgalomba, emellett bevonják majd a Tokióban zajló környezetvédelemmel kapcsolatos, fenntarthatósági projektek megvalósításába is. A Toyota, a Daihatsu és a Suzuki alapvetően a jármű akkumulátoros, elektromos rendszerének kifejlesztéséért fog felelni, míg a furgon megtervezéséért a több japán autó- és járműgyártót magában foglaló CJPT felel. A siker érdekében a Suzuki és a Daihatsu miniautók gyártásában szerzett tapasztalatait, valamint a Toyota elektromos technológiáját is felhasználják.

A Suzuki utoljára a Carry néven forgalmazott kisfurgonnal volt jelen hazánkban. Ebből még ma is lehet találkozni eladó, használt példányokkal. A Carry jelenleg a 11. generációnál jár, de idehaza nem kapható. A modellt távol-keleti, illetve afrikai országokban értékesítik.

