Annak ellenére, hogy július végéig jelentős szoftverfrissítésen estek át, „visszafejlődtek” a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegyautomatái. A Közlekedő Tömeg vette észre, hogy számos elgépelés, fordítási hiba, elavult információ és igénytelen megoldás jelent meg a rendszerben, miközben lényegesen, nyolcról kettőre csökkent az idegen nyelvek száma, így a magyar mellett még angol és német nyelven érhető el a menürendszer.

A tömegközlekedési civil szervezet Facebook-oldalán közzétett bejegyzés szerint a kisebb-nagyobb hibák közé tartozik, hogy még a 2014 előtt használt HÉV-logó is előkerült, miközben több gomb eleve vagy inaktív, vagy – a fordítási problémákból fakadóan – nehezen értelmezhető. A poszthoz csatolt képek alapján mindemellett olyan is előfordul, hogy egy-egy oldalon kétszer szerepel ugyanaz a gomb, valamint olyan járatokat tüntettek fel, amik már nem is közlekednek.

A történet érdekessége, hogy a Budapesten jelenleg található 313 BKK-jegyautomata teljes körű szoftvercseréjét épp az előző hónap végéig végezte el az üzemeltető Senso-Media Zrt., emellett egyes hardverelemeket – mint például a központi számítógépet – új, korszerűbb darabokra cseréltek, mivel azok 7-8 évesek voltak. Így az automaták véglegesen szakítottak a 3G-technológiával, az új eszközök ugyanis már 4G-vel működnek, aminek kapcsán gyorsabb és stabilabb adatkapcsolatot ígérnek.

Napok kérdése, és gond egy szál se

A felmerült problémákkal kapcsolatban a Vezess a BKK-nál érdeklődött. Válaszában a társaság azt írja, hogy a hónapokon át tartó, első körben a legforgalmasabb fővárosi pontokon elvégzett munkafolyamat végeztével a frissítésekben „valóban voltak kisebb hibák, melyek kijavítása folyamatban van”. Álláspontjuk szerint „a hibák leginkább stilisztikai pontatlanságok, elütések – erre vonatkozóan nem is érkezett panasz –, a funkcionális működésben hiba nem tapasztalható”.

A mostanság tapasztalt problémákat napokon belül orvosolni fogják, ami épp a frissítésnek köszönhetően valósulhat meg: az új szoftverben ugyanis a hibák korrekciója, illetve különböző funkciók beállítása a korábbiaknál sokkal gyorsabban elvégezhető.

Ez előnyt jelent az időszakos ajánlatok esetében is, hiszen sokkal egyszerűbben bekerülhetnek az automatákban elérhető termékkínálatba: ilyenek voltak például a múlt hétvégi Forma-1-es Magyar Nagydíjhoz kapcsolódó jegyek és bérletek.

Ami a választható idegen nyelvek számát illeti, a BKK azt állítja, „eddig egyetlen panasz sem érkezett azzal kapcsolatban”, hogy a menük már hetek óta csak angol és német nyelvek érhetők el.

„A nemzetközi példák azt mutatják, hogy a Budapesthez hasonló méretű és elhelyezkedésű városokban az említett nyelveken működő automatákkal találkoznak az ügyfelek” – tette hozzá a társaság, megjegyezve, a hazai tapasztalatok is azt mutatják, hogy „az ügyfelek a legnagyobb számban ezeket a nyelveket választották a jegy- és bérletvásárlás, illetve az ügyintézés során”.