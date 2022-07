A svájci kormány nemrég bejelentette, hogy az országban évek óta tapasztalható dugók miatt módosítani fogja az érvényben lévő közlekedési szabályokat. Az alpesi ország kabinetjére nagy nyomás hárul, ugyanis a becslések szerint Svájcban tavaly összesen 32 ezer órát álltak dugóban a sofőrök, ami 1,67 milliárd svájci franknyi kárt okozott a nemzetgazdaságnak – adta hírül az iamexpat.ch.

A helyzet megoldására többféle javaslat van a kormány előtt. Az egyik, hogy napközben az autópályákon levinnék a minimális sebességhatárt 60 km/órára. Ez drasztikus, 20 km/órás csökkentést jelentene, hiszen most 80 km/órás minimumsebesség van érvényben a sztrádákon. Ez az ötlet egyébként már tavaly felröppent, de akkor végül elvetették. A svájci Szövetségi Közúti Hatóság (ASTRA) szerint ezzel meg lehetne akadályozni a dugók kialakulását, mindamellett ily módon a balesetek számát is csökkenteni lehetne. Ez nemcsak a személyautókra, hanem a kamionokra is vonatkozna.

A Svájci Haszonjármű Szövetség (ASTAG) álláspontja szerint azonban ez meggondolatlanság lenne, mert így növelnék a dugókat a városokban, hiszen már az autópályák sem számítanának nagyobb sebességű utaknak, ezáltal pedig többen választanának a kétsávos városok közötti utakat. Nem ez az egyetlen nagy vitákat kiváltó javaslat. A tervek között szerepel ugyanis, hogy a csúcsidőkben előzési tilalmat vezetnének be az autópályákon a kamionok számára, vagyis egyáltalán nem használhatnák a belső sávot. Cserébe viszont eltörölnék az éjszakai vezetési tilalmat Svájcban, amit egyébként 10 éve vezettek be és jelenleg 22-5 óra között van érvényben.

Az alpesi ország első körben nem országosan, hanem csak helyi szinteken vezetheti be ezeket a változtatásokat. A cél az, hogy kipróbálják, mennyire működőképesek ezek a javaslatok. Amennyiben beváltják az új szabályok a hozzájuk fűzött reményeket, akkor a következő években, legkésőbb 2026-ban válhatnak országossá bizonyos forgalomszabályozó intézkedések.