Egy amerikai vlogger, Burce Wilson rábukkant a csőrösök dinoszauruszára az USÁ-ban. Az egyszerűen csak “White 4000”-ként emlegetett teherautóra Floridában, a 60-as számú autópálya mellett találtak rá. A felvételeken jól látszik, hogy Gillespie’s által használt járművet már erősen kikezdte a rozsda, sőt a karosszéria bizonyos részeken már hiányos. Arról nem is beszélve, hogy az aljnövényzet is elburjánzott alatta.

A nappali fülkés, kétszemélyes jármű már nagyon régóta áll jelenlegi helyén. Egy kommentelő szerint utoljára 20 évvel ezelőtt látta közlekedni, de már akkor is nagyon öreg teherautónak számított. Múzeumban lenne a helye, de a gyártó, a White Motor Company már nem tud róla gondoskodni, mivel 42 évvel ezelőtt tönkrement. Nem csoda tehát, ha magára a márkára is csak az igazán szakavatott rajongók emlékezhetnek. A Cleveland-i székhelyű cég története az 1900-as évekbe nyúlik vissza és eredetileg automobilok gyártásával foglalkozott, majd az első világháború után a teherautók felé fordult a figyelme. Ebből kifolyólag több kisebb amerikai teherautó gyártót felvásároltak (Sterling, Autocar, Diamond T). A második világháború alatt dízel generátorokat, illetve katonai teherautókat is gyártottak az amerikai hadsereg számára.

A most megtalált White 4000-res egy késői darabnak számít, hiszen 1972-ben gyártották. Életének nagy részében autómentőként használták. Ez a széria ugyanakkor sokféle felépítménnyel készült, létezett belőle billencses, betonmixeres, illetve emelődarus változat is. Érdekesség, hogy újkorában nem tolták tele krómmal ezeket a csőrösöket, a korabeli prospektusokat nézegetve szinte alig található rajtuk ilyen díszítés. Mindemellett egészen szép – többek között piros, illetve karamell – színekben gördültek le a gyártósorról. A videóban szereplő White 4000-res valamikor talán világoskék fényezéssel készülhetett.

Ennek az “őskori” White 4000-resnek a feltámasztása nem kis feladat volt. Bár kétség nem fér hozzá, hogy a videó tanúsága szerint a Cummins gyártmányú motorjához könnyedén hozzá lehetett férni a motorháztető előre felé történő billentésével. Az amerikai motor első ránézésre már nem néz ki valami bizalomgerjesztően, de érthető, hiszen kissé eljárt felette az idő. Ennek ellenére Bruce Wilson be tudta röffenteni, miután a régi akksit kicserélte egy újra.

És nemcsak, hogy beindult, de még el is tudott vele indulni. Ez azért szép teljesítmény azok után, hogy a jármű gyakorlatilag halálra volt ítélve. Évtizedek óta semmilyen felújítást nem kapott, a jelenlegi tulajdonosa néhány éve megpróbálta egy akksicsere után beindítani, de a White 400-res megmakacsolta magát. A jó öreg Cummins aztán mégiscsak felébredt Csipkerózsika álmából és olyan hangon duruzsol, mintha mindennap lett volna használva. Hogy hogyan zajlott a White 4000-res feltámasztása, az az alábbi videóból kiderül.

