Németországban jelenleg 80-100 ezerre tehető a teherautó- és kamionsofőr-hiány. Figyelembe véve a nyugdíjazások ütemét, ez a szám 10 éven belül 230 ezerre nőhet, ez pedig már komoly hatással lehet az árufuvarozásra. A Német Szövetségi Áruszállítási, Logisztikai és Hulladékkezelési Szövetség (BGL) szóvivője, Dirk Engelhardt nemrég meglepő javaslattal állt elő a munkaerőhiány csökkentésére. Azt mondta ugyanis, hogy lehetővé kell tenni, hogy B kategóriás jogosítvánnyal ne csak 3,5 tonnás áruszállítókat és furgonokat, hanem akár 7,5, 10 vagy 12 tonnás teherautókat lehessen vezetni.

“Folyamatosan érkeznek hozzánk visszajelzések a fuvarozóktól arról, hogy az egyre égetőbb gépjárművezető-hiány miatt sok cég kénytelen egyes megbízásokat visszautasítani, mások pedig egyszerűen leállítják és kivonják a forgalomból azokat a járműveket, amelyekre nem találnak sofőrt. Az sem ritka már, hogy a fuvarozók egyszerűen eladják a telephelyeken ácsorgó teherautókat és kamionokat” – hívta fel a figyelmet a szervezet első embere. A BGL álláspontja szerint az, hogy ideáig jutott az iparág, annak köszönhető, hogy a pálya nem vonzó a fiatalok számára, mert kevés a biztonságos parkolóhely, ráadásul sokan nem szeretnek sokáig távol lenni a családjuktól.

A probléma az Európai Unió előtt is ismert, éppen ezért tavasszal új irányelvet fogadott el az Európai Bizottság a kamionparkolókkal kapcsolatban. Eszerint a Transzeurópai Közlekedési Hálózat (TEN-T) mentén 100 kilométerenként kötelező lesz biztonságos és civilizált kamionparkolókat létesíteni a tagállamoknak. Jelenleg ugyanis legalább 100 ezerrel több kamionparkolóra lenne szükség az EU-ban. A német javaslat egyébként nem példa nélküli, hiszen az Egyesült Államokban már most is lehet 11,8 tonna össztömegű, alapvetően dobozos felépítményű teherautókat vezetni.

Amennyiben Németországban bevezetnék ezt a módosítást, az minden bizonnyal precedensértékű lehetne, hiszen nemcsak a német gazdaság számára okoz problémát a teherautó- és kamionsofőr-hiány.