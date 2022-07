A Perzsa-öböl partján fekvő Kuvait mindig is szerette a különleges, egyedi építésű autóbuszokat. Az olajhercegség korábban Ikarus 250-es és 386-os konferenciabuszokat vásárolt. Ezúttal viszont egy Irizar i6S-re esett a választásuk, amelyet eredetileg távolsági utasszállításra terveztek. A spanyol karosszáló Mercedes-Benz-alvázra építette meg a 12,2 méter hosszú autóbuszt.

A jármű utasterének kialakításánál teljes mértékben figyelembe vették a kuvaiti tüzérség magas rangú tisztjeinek elvárásait és igényeit. Ennek megfelelően az Irizar hátsó traktusában egy hétüléses tárgyalót alakítottak ki, amelynek középen egy hosszú, fából készült asztal kapott helyet. Az ülések mellett pohártartók, USB-töltők, illetve 220 V csatlakozók állnak rendelkezésre. Mindamellett olvasólámpák és egyénileg szabályozható levegőfúvókák növelik az ezen a részen helyet foglalók komfortérzetét.

A második és az első ajtó között a hagyományos módon, a menetiránynak megfelelően szerelték be az üléseket, ám a szokásosnál jóval nagyobb távolságot tartottak az ülések között. A dupla ülések mögé ugyanis vékony, fából készült asztalokat építettek be, a menet közbeni étkezéshez, vagy olvasáshoz. A maximális kényelem érdekében valamennyi ülőalkalmatosságot az ülés alól kihajtható combtámasszal is felszereltek, hogy a buszon utazók megfelelően ki tudják piheni a munka fáradalmait. A buszon utazók maximális komfortérzetéért az autóbusz fedélzetén kávéfőző, illetve hűtőgép is megtalálható a különféle frissítők hidegen tartásához.

Mivel Kuvaitban sivatagi éghajlat uralkodik, ezért májustól szeptemberig a csúcshőmérsékletek bőven 40 Celsius-fok felett alakulnak. Éppen ezért az autóbusz olyan nagy teljesítményű Hispacold gyártmányú klímát kapott, ami akár 50 fokos hőségben is képes hűs levegőt szolgáltatni. A légkondicionáló berendezést ugyanakkor az eCo3 légszűrő rendszerrel is felszerelték, ami kiszűri az ártalmas vírusokat és baktériumokat.

A különleges kuvaiti Irizar tárgyalóbuszból egyelőre ez az egy példány létezik, de előfordulhat, hogy később még több ilyen i6S autóbuszt rendel az olajhercegség.