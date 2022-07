Napelemet kap a Renault otthonos furgonja

A Renault 2020-ban dobta piacra lakóautóvá alakított furgonját, mely Svájcban akkora sikert aratott, hogy az új generációs Trafic SpaceNomadot már több európai országban, így Belgiumban és Franciaországban is elkezdik értékesíteni. A modell július 1-jétől rendelhető az érintett országokban.

A Trafic SpaceNomadot a Renault egyik franciaországi üzemében, Sandouville-ban gyártják. Összesen négyen férnek el az átalakított furgonban, ami annak is köszönhető, hogy az autó tetejére egy felnyitható tetőtér is került, benne egy extra, összecsukható ággyal. Természetesen ilyen-olyan formában nem új keletű a koncepció, főleg a pandémia kirobbanása óta hódít a trend, mellyel teljesen hétköznapi autók válnak kemping- és/vagy lakóautókká, ahogy azt a Suzuki Jimny esetében magunk is tapasztalhattuk.

Habár az átalakítás a Trafic – kiviteltől függően – 5,08-5,48 méteres hosszán nem változtat, főzni is van lehetőség benne, ráadásul (részben) az áramellátás is megoldott a felhelyezett napelemek révén. Nagyon vékony napelemeket helyeztek fel a Renault kisebbik furgonjára, hogy annak magasságát továbbra is 2 méter alatt lehessen tartani. Ennek ellenére hatékonyan működteti a hűtőt, a vízszivattyút és a lámpákat tápláló kiegészítő akkumulátort, melynek üzemideje így 48-ról 72 órára nőtt.

A tetőtér felszereltsége is megfelel a 21. századi elvárásoknak, így a LED-világítással akár a késő esti órákban való olvasás sem jelent problémát, míg az USB-csatlakozók az okosórák, -karkötők és -telefonok töltését segíti.

Az átalakítást a Renault különálló részlege, a Pilote végzi, így a tető elkészítéséről és a napelemről is az Angers melletti létesítményben gondoskodnak. A szabadidőjárművekre specializálódott csoport 60 éves tapasztalattal bír, a Traficok átalakításával pedig több mint négy évtizede foglalkozik.

Egy furgon átalakítása kilenc napot vesz igénybe, ami magába foglalja az elforgatható első és az ággyá lehajtható hátsó üléseket, a 49 literes hűtőszekrényt, a kétégős, piezo gyújtású főzőlapot, a mosogatót (a beépített csappal), az ivó- és szennyvíztartályt, az összecsukható asztalt, a hátsó zuhanyfejet, a nagy, 4 négyzetméteres árnyékolót és a 250 literes tárolót.

Ugyanakkor a Pilote hatalmas lépést tett meg, ami a gyártási sebességet illeti. Négy évvel ezelőtt évi 200 jármű gyártására volt kapacitása – a következő fél évben ez már a havi mennyiség lesz.