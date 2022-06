Fontos mérföldkőhöz érkezett a Mercedes-Benz, a márka ugyanis bemutatta első folyékony hidrogénnel hajtott Actrosát. Ez technikai szempontból meglehetősen érdekes, hiszen villanymotor hajtja és tüzelőanyag-cella-modullal rendelkezik, amely a fülke mögött található, két darab 40 kilogrammos kapacitású hidrogéntartályokból nyeri a működéshez szükséges üzemanyagot. Ez az üzemanyag pedig nem más, mint a -263 fokra lehűtött folyékony hidrogén. A stuttgarti székhelyű márka szerint ezek olyan jól szigetelt tartályok, hogy nincs szükség beépített hűtőrendszer alkalmazására.

Ez a megoldás fontos előrelépést jelenthet, a Mercedes-Benz ugyanis tavaly már bemutatott egy hidrogénnel hajtott Actrost, ám az még hidrogéngáz-tartályokkal szerelt változat volt. A márka anyagcégénél, a Daimler Trucknál most úgy látják, hogy második prototípus reménykeltőbb. A folyékony hidrogén (LH2) ugyanis sokkal nagyobb energiasűrűséggel rendelkezik, mint a gáz halmazállapotú. Ebből kifolyólag egyszerre többet is “cipelhet” magával egy ilyen teherautó, ennek pedig egyenes következménye a nagyobb hatótáv. A szakemberek most úgy számolnak, hogy akár 1000 kilométert is meg lehet vele tenni egy feltöltéssel, ez pedig már reális alternatívát jelent a dízelekkel szemben.

Attól azért még messze vagyunk, hogy már holnaptól ilyen kamionok közlekedjenek. A német szakemberek olyan ösvényen járnak most, aminek messze nem látni a végét. A Merci szerint ugyanis előfordulhat, hogy még ennél jobban is le lehet hűteni a hidrogént, ami egyfajta “subcooled” vagyis “túlhűtött” (sH2) üzemanyagot, ezáltal pedig még nagyobb energiasűrűséget és még nagyobb hatótávolságot eredményezhet. A subcooled hidrogén tárolásának és tankolásának technológiáján a Daimler a Lindével közösen dolgozik, és a tervek szerint 2023-ban mutathatják be az sH2-es prototípust.

Ezután a következő lépés lehet egy megfelelő sűrűségű folyékony hidrogént kínáló töltőhálózat kialakítása. Hogy mennyire nem csak kísérletezésről van szó, azt jól mutatja, hogy a Daimler elhatározta, hogy a leendő kínálatát kizárólag elektromos és hidrogénnel hajtott teherautók fogják alkotni. Ezzel nem lesznek egyedül, hiszen a Volvo Trucks, illetve a DAF is lát fantáziát a hidrogénben. Igaz, utóbbi egyelőre a belső égésű motor motorral szerelt változatokban gondolkodik.