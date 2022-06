Kovács Imre azon kevesek közé tartozik Magyarországon, akik elmondhatják magukról, hogy bármikor behuppanhatnak egy igazi amerikai csőrös vezetőülésébe. A barna gyöngyház színű Freightliner FLD 132 Classic XL nyerges vontató lélegzetelállító látványt nyújt. Még az is megcsodálja, aki amúgy nem feltétlen rajong a kamionokért. Mi tagadás, ez most hazánk egyik legszebb, ha nem a legszebb csőröse, amely mindenkiből előcsalogat egy-egy filmes élményt.

Hogy jut valaki egy ilyen szép csőröshöz? Annyi biztos, hogy nem olyan egyszerűen, mint amikor csak egy mezei európai teherautót akarna megvásárolni az ember. Úgy is fogalmazhatnánk, Imrének “kis” szerencséje is volt. De ez a szerencse semmit sem ért volna üzleti érzék nélkül. “Autókereskedő vagyok, veteránautókkal foglalkozom már vagy 20 éve. Korábban volt egy saját építésű Willys dzsipem, amibe egy 69-es évjáratú Ford Mustang V8-as motorja volt beépítve szakszerűen. Egyszer csak jött egy úr és azt mondta, tetszik neki ez a kis méregzsák, ezért megkérdezte, hogy elcserélném-e vele egy kamionra. Először azt mondtam, hogy nem tudnék vele mit kezdeni, de miután hozzátette, hogy ő egy csőröst ajánlana, egyből fölcsillant a szemem” – árulta el érdeklődésemre Imre, aki többször járt már az Egyesült Államokban.

Dzsipet adott cserébe ezért a gyönyörű csőrösért Dzsipet adott cserébe ezért a gyönyörű csőrösért 1 /18 Az egyedi látványterv a tulajdonosnak köszönhető. Az egyedi látványterv a tulajdonosnak köszönhető. 2 /18 Természetesen a krómozott felületekből nincs hiány. Természetesen a krómozott felületekből nincs hiány. 3 /18 Aprócska kis szellőző a hálófülke ajtaján. Aprócska kis szellőző a hálófülke ajtaján. 4 /18 Első tulajdonosa texasi lehetett. Első tulajdonosa texasi lehetett. 5 /18 Így lehet hozzáférni a motorhoz. Így lehet hozzáférni a motorhoz. 6 /18 Gyönyörű a fényezése. Gyönyörű a fényezése. 7 /18 Egy igazi amcsi Freightliner vezetőtere. Egy igazi amcsi Freightliner vezetőtere. 8 /18 Hasznos dolog a kiegészítő tükör. Hasznos dolog a kiegészítő tükör. 9 /18 Időbe telik, mire kiismeri magát az ember a műszerfalon. Időbe telik, mire kiismeri magát az ember a műszerfalon. 10 /18 A felső ágy felett is van tér bőven. A felső ágy felett is van tér bőven. 11 /18 A hátsó világítást át kellett alakítani európaivá. A hátsó világítást át kellett alakítani európaivá. 12 /18 Az alsó ágy a hálófülke ajtajából fotózva. Az alsó ágy a hálófülke ajtajából fotózva. 13 /18 Ezen is kimászhat a sofőr, ha úgy tartja kedve. Ezen is kimászhat a sofőr, ha úgy tartja kedve. 14 /18 Kovács Imre, a Freightliner Classic XL büszke tulajdonosa. Kovács Imre, a Freightliner Classic XL büszke tulajdonosa. 15 /18 A Detroit Diesel motor patika állapotnak örvend. A Detroit Diesel motor patika állapotnak örvend. 16 /18 A kormányon lévő díszítés nem gyári. A kormányon lévő díszítés nem gyári. 17 /18 Még az eredeti CB-rádió is megvan benne. Még az eredeti CB-rádió is megvan benne. 18 /18 Nagy felbontású LED-fal került a fülke hátuljára. Nagy felbontású LED-fal került a fülke hátuljára.

A férfinak ekkor átvillant az agyán a Konvoj című film, amiben két másik társával együtt a Gumikacsa szerepében Kris Kristofferson egy csőrössel vállal magánfuvarokat. Egyszer aztán gyönyörű Melissa lesz az útitársa, akit a Love Story-ból is ismert színésznő, Elizabeth Alice MacGraw alakít. A férfi szerelemes lesz a nőbe, hozzá kell tenni, teljesen érthető módon, mert ki ne lenne szerelmes egy olyan emberbe, aki King of the Roaddal jön-megy?

„Én ezt a filmet imádtam, mai napig nagy hatással van rám, emiatt egész életemben egy ilyenre vágytam. Egy időben hivatásos kamionsofőr akartam lenni” – tette hozzá a férfi, aki végül belement a cserébe. Ezzel megmentette a járművet, ami eredetileg 1999-ben gördült ki a gyárkapun Portland-ben. Első tulajdonosa egy texasi csóka lehetett, ezért is vannak az oldalán szarvak. Kár lenne tehát azt gondolni, hogy a hortobágyi szürkemarha bújt be a motorháztető alá, mert még a szarvak is amerikaiak. A jármű aztán 2007-ben Magyarországra került. 2011-ben viszont leállították, akkori tulajdonosa elhunyt, így több mint 10 éven át Csipkerózsika álmát aludta ez a Freightliner.

Korábbi “gazdája” halála előtt sok időt és energiát fordított a motorra. És ez meg is látszik rajta, hiszen a 14 ezer köbcentiméteres, 500 lóerős Detroit Diesel blokk úgy fest, mintha új lenne. Mit új? Egyenesen patika! Imre szerint az ő keze alatt már csak egy motormosást kapott, szóval máshoz nem nyúlt hozzá. Pedig az erőforrás már több mint 1,1 millió kilométeres futásteljesítmény felett jár. A motorhoz 13 sebességes (6 alsó és 6 felső + hátramenet) mechanikus, felezős Eaton váltó csatlakozik.

„Nagyon nehéz kezelni a váltóját, szerintem külön tanfolyamra lenne szükség, ahhoz, hogy rendesen kiismerjem magam. Nem könnyű vele a visszaváltás, ha az ember egy ütemet nem tud tartani, akkor nem engedi betenni sebességbe. Sokszor előfordult, hogy meg kellett vele állnom, hogy vissza tudjam rakni sebességbe” – árulta el Imre a Freightliner vezetésével kapcsolatban. Nagyon jók a tükrei, jól lehet vele lavírozni, de vezetés közben mindenképpen számításba kell venni, hogy nem kicsi a fordulóköre. (Ikertesójának a Fradi Freightlinerje tekinthető.)

A csőrös hálófülkéjét díszítő dizájn már a mostani tulajdonoshoz köthető, amit egy teli fóliára vittek fel, hogy aztán szépen “rámelegítsék”. El lehet képzelni mekkora projekt lehetett, hiszen a Freightlinert fel kellett állványozni, mint egy épületet. Ráadásul a fóliát a szegecsekre is rá kellett gyógyítani. Állítólag volt olyan fóliás, aki nem vállalta, mert kifejezetten nagy kézügyességet igényelt a dolog. Még a fólia alatt is látszik, hogy a hálófülke és a vezetőfülke is szegecselve van. De miért? Egyszerűen azért, mert ebben a Freightlinerben alig van fém. Az előbb említett főegységek üvegszálas kompozit anyagból készültek a súlycsökkentés érdekében. És tényleg, amikor megkocogtatja az ember a csőrös oldalát, egyszerűen nem lehet hallani azt a fémes kongást. Inkább olyan hangot ad, mintha egy kenu oldalát kopogtatnánk.

A vezetőfülke és a hálófülke alá azonban természetesen acélváz került. A fontosabb tartóelemek pedig alumíniumból és rozsdamentes acélból vannak. A nyerges oldalát díszítő hölgy egyébként egy létező modell, de a képét Imre jogkövető módon egy stockphoto oldalról vásárolta meg. Igazi úriember!

Kétség nem fér hozzá, tulajdonosa joggal lehet büszke erre a dizájnra. Imre igazán gondos gazda, aki műértő gonddal nyúlt hozzá a Freightliner-hez. Meghagyta a korhű jellegét, de közben egy kicsit a saját ízlésvilágát is belevitte. Szükség volt emellett azért néhány technikai frissítésre is. Imrénél még csak fél éve van van ez a jármű, de azóta már rendbe kellett tenni pár dolgot. Helyre kellett hozni például az elektronikáját, éppen ezért teljesen újra lett vezetékelve.

A hátsó világítást is át kellett alakítani európaira, éppen ezért a lökhárítóhoz Mercedes-Benz lámpák kerültek fel. Ki kellett cserélni mindkét szélvédőt, mert kőfelverődés miatt meg voltak repedve. Nem volt ugyan kötelező, de felszereltetett a fülke hátuljára egy óriási, nagy felbontású, kültéri LED-falat is. „Ez még most egy darabig autó lesz, mert állandóan babusgatva van. Fuvarozni viszont nem fogok vele, inkább egyfajta show car-ként szeretném használni. Hogy feltűnhessen nagyobb rendezvényeken, vagy fotózásokon” – hangsúlyozta a Freightliner tulajdonosa.

Persze, nem tudtam nem megkérdezni Imrét, mi lenne, ha valaki tenne egy visszautasíthatatlan ajánlatot számára. “Hogy megválnék-e tőle? Természetesen mindennek megvan az ára, húszmillió forintért talán igen, de nem szívesen adnám el. Egészen a szívemhez nőtt a kicsike” – árulta el Kovács Imre. Ha meghalljuk a hangját, rögtön megértjük a tulajdonost, hiszen az alábbi videóban is hallható motorhang egyike azoknak a tulajdonságoknak, amiért annyira bele lehet szeretni ebbe a csodálatos csőrösbe! Ha pedig valakinek ilyenre fáj a foga, akkor körülbelül 60 ezer amerikai dollárért vehet az USÁ-ban, de mivel ezeket nem konténerben lehet áthozni Európába, ezért még plusz 2-3 milliót rá kell szánni a szállításra is.