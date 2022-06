Vannak olyanok, talán nem is kevesen, akiket ha megkérdezünk, hogy hol szeretnek igazán lenni, akkor nem azt mondják, hogy otthon, vagy munkában, hanem azt: leginkább útközben. A felfedezés szabadsága nem csak a prémium lakókocsikkal rendelkezőknek jár, hanem ott vannak azok a kisfurgonok is, amelybe gyakran csak egy ágyat lehet betuszkolni, meg egy gázrezsót. De ha egy ilyennel veszi a nyakába a világot az ember, akkor is azt fogja érezni, hogy “de jó végre kiszabadulni a négy fal közül”, ahová egyébként a fél világ be volt zárva az elmúlt két évben hosszabb-rövidebb időre.

Nos, a “folyamatosan úton levőknek” és a magányos farkasoknak, kalandoroknak minden bizonnyal az álluk is leesne ennek e Volkswagen T2-es láttán. A második generációs Transporter ugyan 1967 és 1979 között volt gyártásban Németországban, de kis kreativitással 21. századi mini lakófurgont lehet belőle varázsolni. Olyat, ami leginkább egy embernek jó, de neki aztán nagyon. Mert, hát valljuk be a 4,5 méter hosszú karosszéria, az 1,7 méteres szélesség és az 1,9 méteres magasság azért bizonyos keretek közé szorítja az embert. Az Ambienc3 elnevezésű koncepció esetében a lehető legjobban gazdálkodtak a rendelkezésre álló helyekkel.

Már maga az elnevetés is sokat mondó. Az “Ambience” magyarul “környezetet” jelent, a szó végén, az “e” betűt helyettesítő 3-as szám pedig utalás arra, hogy ez a furgon lényegében egy harmadik hely az otthon és a munkahely után. Vagy inkább helyett? A kis T2-es belső terében ugyanis hosszú rekamié kapott helyet, amin végig lehet nyúlni egy fárasztó nap, vagy túra után. Ez pedig szerves egységet képez a sofőrüléssel. Még a fejtámlájuk is közös.

A rekamié és a sofőrülés háttámlája közötti kis “üregben” egy kávéfőzőt rejtettek el, így aztán egy frissítő presszókávéért sem kell beülni egy kávézóba. Ha pedig feltámadna a fedélzeten utazó munkakedve, akkor az elhúzható oldalsó ajtónál található ülésbe behuppanva már neki is állhat a fontosabb feladatok elvégzéséhez. A karosszékszerű ülőalkalmatosság bal oldalán egy helyes kis laptoptartó is megtalálható.

Természetesen előfordulhat olyan helyzet, amikor vendégek érkeznek. Ilyenkor jól jöhet a vezetőülés mellett lévő üléspad, amin igazából utazni nem lehet, tényleg csak arra jó, hogy lehuppanjon rá valaki, ha sürgős átbeszélni valója akad a furgon tulajdonosával. Persze, nem kizárt, hogy a látogatók szívesen maradnának hosszabb ideig is a furgonban. A jármű belsejét ugyanis leginkább természetesen anyagok, így például fa, illetve bőr felhasználásával öltöztették fel. A 21. századi elvárásoknak megfelelően a T2-es műszerfala teljesen digitális lett, emellett a pihenő részben is leginkább intuitív kapcsolókat alkalmaztak. A mennyezeti hangulatfény, illetve a jármű fűtésrendszere, valamint hangrendszere pedig egy alkalmazás segítségével vezérelhető. A gazdaságos energiafelhasználás érdekében pedig egy napelemet is szereltek a furgon tetejére.

Az Ambienc3 koncepciót a Continental dizájnerei és szakemberei alkották meg egy használt T2-esből. A furgont a tavalyi hannoveri IAA kiállításon mutatták be a nagyérdeműnek, idén pedig kitüntették a rangos IF Dizájn díjjal. Most már csak az a kérdés, hogy vajon mikor lesz belőle sorozatgyártású változat?