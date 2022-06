Vége a találgatásoknak, a Scania hivatalosan is bejelentette, hogy elkészült a sorozatgyártásra alkalmas nyerges vonatójával. Ez azonban még nem a távolsági, hanem csak a regionális felhasználásra tervezett változat. Ennek dacára viszont nagyon nagy, akár 64 tonnás össztömeggel is megbirkózhat, ami nagyon jó hír azoknak, akik szeretik, ha egy nyerges bírja strapát.

A kéttengelyes, 4×2-es hajtásképletű 45R nyerges vontató ránézésre olyan, mint a többi dízeles Scania, tengelytávját azonban 4150 mm-re növelték, hogy beférjen hat darab akkumulátor. Így a fülke mögött egy 624 kWh összkapacitású energiatároló csomagnak jutott hely. Ezzel egy feltöltéssel akár 320-350 kilométert is meg tud tenni az elektromos Scania. Ráadásul mindezt 80 km/órás autópályás átlagsebesség mellett. Ez tervezhetővé teszi a fuvarozást a villanynyergesekkel, és nem kell attól rettegni, hogy a hatótáv rögtön elillan, ha az ember elhagyja a várost.

Ezek az értékek azonban egy átlagos 40 tonnás szerelvényre vonatkoznak, egy 64 tonnás esetében inkább a 230 kilométeres hatótáv tekinthető reálisnak. Bármelyik konfigurációról is legyen szó, a járművet egy 560 lóerős (410 kW), folyamatos teljesítményű villanymotor hozza mozgásba. Amennyiben lemerülne az akksi, akkor akár 375 kW teljesítményű CCS-gyorstöltővel is fel lehet tölteni az akkupakkot, mindössze 45 perc alatt. Jó hír, hogy ezzel a hajtáslánccal nemcsak az R, hanem a legnagyobbnak tekinthető S fülkés nyergesek is elérhetők. Elméletben tehát egy üzemeltető már most is konfigurálhat magának távolsági nyerges vontatót a Scaniánál, de a svéd gyártó valójában csak 2024-ben fog előállni egy olyan variánssal, ami már méltó alternatívája lehet a távolsági közlekedésben használt dízeles nyerges vontatóknak.

A Scaniáról Az 1891-ben alapított Scania mára több mint 100 országban működik, és mintegy 54 ezer főt foglalkoztat. A kutatás és fejlesztés főként Svédországban összpontosul, míg a gyártás Európában és Latin-Amerikában zajlik. A vállalatnak Afrikában, Ázsiában és Európában is vannak regionális termékközpontjai. A Scania a Traton Group tagja, amely a német MAN Truck&Bus felett is gyakorol tulajdonosi jogokat. 2021-ben a Scania 88 930 tehergépkocsit, 4436 autóbuszt, valamint 11 786 ipari és vízi hajtásrendszert szállított ki az ügyfeleinknek. A nettó árbevétele meghaladta a 146 milliárd svéd koronát, aminek több mint 20 százaléka a szolgáltatásokhoz köthető.

A nyerges mellett ugyanezzel a hajtáslánccal a Scania egy 6×2*4 -es hajtásképletű, alvázas elektromos teherautóval is kiegészítette a kínálatot. Ez már 4550 vagy 4750 mm-es tengelytávolsággal és hat darab akkumulátorral készülhet. A svéd gyártó kínálatában emellett továbbra is megtalálhatók a P és az L fülkés tisztán elektromos teherautók, valamint az L, P és G kabinnal készülő plug-in hibrid, illetve 48 V-os hibrid változatok.