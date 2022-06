A szombati események után okkal tarhattak a mezőnnyel együtt a nézők is a kamion Európa-bajnokság (ETRC) újabb fordított rajtrácsos versenyétől, de ezúttal tiszta rajt követte a piros lámpák kialvását. Kiss Norbert hatékony, mégis óvatos helyezkedésének köszönhetően rögtön három pozíciót nyerve felkapaszkodott az ötödik helyre, a következő körben pedig további két pozíciót nyert.

A csodával határos módon vasárnapra megjavította MAN-nel a háromszoros Európa-bajnok magyar ezután Téo Calvet és Jochen Hahn kettősét vette üldözőbe. A hatszoros Eb-győztes német azonban sokáig maga mögött tudta tartani a Révész Racing pilótáját, de a hetedik körben hibázott, így elveszítette a második helyet.

Kiss pillanatok alatt utolérte Calvet-t is, három körrel a vége előtt ki is csúszott a pályáról a Buggyra Racing fiatal franciája. Ezzel a 37 éves szombathelyi pilóta az élre állt, pozícióját pedig meg is őrizte a leintésig: ismételen látványos ünneplést bemutatva, a másodikként célba érő Hahnt több mint 5 másodperccel előzve szerezte meg harmadik sikerét a Hungaroringen. Harmadikként Adam Lacko futott be.

Értesüléseink szerint mintegy 20 ezer követte a helyszínen Kiss Norbert hazai diadalmenetét.

„Eléggé elfáradtam a két nap alatt, különösen a vasárnapi két futam tűnt a szokásosnál is hosszabbnak” – kezdte a verseny utáni sajtótájékoztatón, a Vezess jelenlétében Kiss. Elmondása szerint az eddigi tökéletes munkát megfejelve emberfeletti teljesítményt nyújtott a csapat azzal, hogy a szombaton összetört kamionját vasárnapra – éjt nappallá téve – megjavították.

„A mai második futamon használt a szombati szentbeszéd, amit kaptunk. Senki nem ment túl veszélyesen, nem is történt extra. Tudom, mik a riválisaim gyenge pontjai, és igyekeztem ezeket kihasználva előre lépkedni, és azt is tudtam, hogy Hahn nehéz falat lesz. Ez be is bizonyosodott, de kis megingását kihasználva fair körülmények között őt is megelőztem. A fárasztásos taktikát választottam erre a versenyre, és bejött” – értékelte a futamot.

Ami a folytatást illeti, hozzátette, mivel „lesznek olyan hétvégék, melyeken nem biztos, hogy fogunk nyerni”, más helyszíneken ugyanis más csapatok versenyeznek majd hazai pályán, vagy legalábbis olyan helyszínen, ahol gyakran tesztelnek.

A 2022-es szezon következő fordulóját július 2-3-án rendezik a Slovakiaringen. A folytatást Kiss 18 pontos előnyben várja a bajnokság élén.

A negyedik futam végeredménye: