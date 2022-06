Csattanós választ adott a kamion Európa-bajnokság mezőnyének Kiss Norbert a harmadik futamon a Hungaroringen: az élről rajtolva fölényesen, 9,7 másodperces előnnyel szerezte meg második hazai győzelmét. Pedig a fordított rajtrácsos, második versenyen történtek után még az is kérdéses volt, egyáltalán rajthoz állhat-e vasárnap.

A nyitófutammal ellentétben ezúttal zökkenőmentes volt a Révész Racing versenyzőjének rajtja, az első kör végén pedig már 3 másodperces fórral fordult a célegyenesre. Onnantól állandóan nőtt a háromszoros Európa-bajnok előnye; az utolsó körökben volt, amikor 10 másodperc fölé ugrott.

Kiss mögött Adam Lacko ért célba a második helyen, megelőzve a hatszoros Eb-győztes Jochen Hahnt és Sascha Lenzet.

A futam után a magyar versenyző elárulta, hogy a szombati balesetet követően belülről számára nem tűnt olyan veszélyesnek a kamion állapota, de amikor kiszállt belőle, már az volt az első gondolata, hogy számára ezúttal véget is ért a küzdelem. Hozzátette: rengeteg alkatrészt kellett cserélniük, és amíg ő aludt, pihent az éjszaka, versenyszerelői végig dolgoztak.

„Este még nekem is nehéz volt feldolgozni a történteket, de reggelre azért kellően lenyugodtam. Az első években rosszabbul kezeltem az ilyen helyzeteket, ami a teljesítményem rovására ment aztán, de mostanra ehhez is megvan a kellő rutinom. Idegesen, erőből nem lesz gyorsabb a pilóta és az autója sem” – ecsetelte a helyzetét.

„A versenyen is gyorsak tudtunk lenni, mondjuk a rajt most is kicsit necces volt, de az első kanyar után megvolt az előnyöm, és a másodiknál már csak magamra kellett koncentráljak, nem pedig arra, hogyan védekezzek. Ez a mostani győzelmem igazából a csapatom érdeme” – nyilatkozta.

Kiss tegnap versenyzőtársait is bírálta. Mint mondta, így sem túl népszerű a körükben, de ezzel semmi gondja nincs, hiszen nem barátokat gyűjteni jár az Eb-re, hanem a győzelmekért. A második, fordított rajtrácsos vasárnapi futamot nem a legjobb érzésekkel várja, mert azokat mindig veszélyesnek érzi, a szombaton történtek után ezúttal különösen. Az esetet a versenyirányítás végül versenybalesetnek minősítette, senkit sem büntettek.

A kamion Európa-bajnokság hungaroringi programja a negyedik, a másodikhoz hasonlóan fordított rajtrácsos viadallal zárul. A 15:20-kor kezdődő versenynek Kiss a nyolcadik rajtkockából vághat neki az MAN-nel.

A harmadik futam végeredménye: