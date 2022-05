A futárok munkája számtalan kihívást tartogat, ezek közé tartozik, hogy gyakran olyan pihenőövezetekbe kell behajtaniuk, ahol egyáltalán nem tudnak megállni a 3,5 tonnás furgonjaikkal. Sőt, mivel egyre több nagyvárosban alakítanak ki sétálóutcákat, ezért gyakran már behajtani sem tudnak kishaszonjárműveikkel, hogy kézbesíthessék a csomagokat. Éppen ezért a Renault Trucks egy olyan koncepciót dolgozott ki, ami hasznos megoldásokat kínál a futárok számára annak érdekében, hogy könnyen és gyorsan kiszállíthassák a pakkokat.

A francia gyártó angliai részlege egy elektromos Masterről rántotta le a leplet, amelynek “Low Roader Luton” felépítményét a Horton Commercials készítette el. A Low Loader Luton elnevezésű modellváltozatban egy eBullitt áruszállító villanybringa, valamint egy Uvatek gyártmányú csomagszállító drón is rendelkezésre áll. Ennek köszönhetően a futárok a nehezen megközelíthető helyre is bejuthatnak, sőt, a drón segítségével akár az olyan ügyfeleknek is átadhatják a csomagokat, akik esetleg nem tartózkodnak a helyszínen, hiszen így a drón csak átrepül a kerítésen és leteszi a pakkokat egy biztonságos helyre. A kerékpárral maximum 100 kilogrammnyi súly, míg a drónnal 2 kilogrammnyi áru szállítható.

Az E-Tech Master OptiModale elnevezésű furgon viszont akár úgy is használható, hogy két fő dolgozik vele: míg az egyik a furgonnal, addig a másik a kerékpárral teríti a csomagokat, így a kézbesítendő dolgok sokkal rövidebb idő alatt eljuthatnak a címzettekhez. Ez jól jöhet olyan futárcégek számára, amelyek élelmiszer házhoz szállítást is végeznek.

Az E-Tech Master OptiModale hajtásáról R75 típusú villanymotor gondoskodik, amely a 33 kWh vagy 52 kWh kapacitású akkumulátorcsomagból nyeri a működéshez szükséges energiát. A furgon egy feltöltéssel legalább 120 kilométert képes megtenni. A Shimano hajtásláncával felszerelt elektromos bringával pedig maximálisan 50 km tehető meg, de a drótszamár négyórányi töltés után újra hadra fogható.

Bízunk benne, hogy ez a koncepció nem maradt egymagában és hamarosan Európa-szerte alkalmazni fogják a futárszolgálatok, így aztán mindenkihez gyorsan