4 évvel ezelőtt mutatták be az Actrosnál a digitális visszapillantó tükröt és a teljesen digitális műszerfalat. A német márka most elérkezettnek látta az időt, hogy piacra dobja a második generációs MirrorCammel szerelt Actrosokat, illetve Arocsokat. Uwe Baake, a Mercedes-Benz termékfejlesztési részlegének vezetőjének szerint az eszközt az ilyen kamionokat, illetve dömpereket használó üzemeltetőktől tapasztalatai alapján tökéletesítették.

Az egyik leglényegesebb és leglátványosabb módosítás az volt, hogy mindkét oldalon 10-10 centiméterrel csökkentették a külső kameraházakat. Ennek eredményeképpen a sofőrök jóval precízebben tudnak tolatást végezni a kamionokkal. Ez annak köszönhető, hogy egy 2,50 méter széles fülke esetében a digitális tükör nem nyúlik ki jobban, mint mondjuk egy hagyományos tükör. Nincs ez másképpen a 2,30 méter széles kabinoknál sem. Ennek köszönhetően minimálisra csökken a külső kameraházak sérülésveszélye. Lényeges változás még, hogy a kameraházba egy “esővíz-elvezető” árkocskát is terveztek, ami megakadályozza, hogy a víz ráfolyjon a külső kameralencsére, és a nem kívánatos optikai hatásokat okozzon.

A Mercedes mérnökei az A oszlopra helyezett, a külső kamerák képeit mutató kijelzők színmélységét is feljavították. Ennek eredményeképpen a kijelzők akkor is képesek részletes képet adni, amikor a kamionnak egy fényszegény létesítménybe, például raktárba, vagy hangárba kell betolatnia. A márka közlése szerint a digitális visszapillantó eddigi funkciói megmaradtak. Vagyis tolatásnál továbbra is elérhető a szélesebb nézet, emellett a MirrorCam továbbra is leköveti a félpótkocsi mozgását, azaz mindig és minden időben láthatóvá teszi annak hátulját. Ez azért előnyös, mert egy hagyományos visszapillantó erre nem képes. Megmaradt az adott járműszerelvény hosszához optimalizálható segédvonalkészlet is.

A második generációs MirrorCam a 2022 áprilisától gyártott Mercedes-Benz Arocsoknál és Actrosoknál lesz elérhető. A digitális visszapillantó tükör továbbra is opcionális, noha kezdetben az volt az elképzelés, hogy az alapfelszereltség részét fogja képezni.