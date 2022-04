Ha valaki annak tudatában szállna fel erre a turistabuszra, hogy elutazzon vele valahova, az bizony alaposan meglepődne. Ebben az autóbuszban ugyanis rendkívül kevés ülés van, ráadásul azok is inkább egyszemélyes ágyakra hasonlítanak semmint ülőalkalmatosságokra. A különleges i8-as típusú, magas padlós távolsági autóbusz a spanyol karosszáló, az Irizar gyártmánya, amely a dán Syddanmark Region megrendelésére készült azzal a céllal, hogy mobil véradóállomásként funkcionáljon.

A 14 méter hosszú, 4 méter magas és 2,55 méter széles autóbusz utasterét több részre osztották: van benne váróterem, orvosi konzultációs helyiség, véradóterem, minikonyha, illetve egy asztallal és négy üléssel ellátott személyzeti fülke. A véradásra szolgáló székek háttámlái elektronikusan állíthatók, az oldalablakokon pedig árnyékolók is vannak arra az esetre, ha esetleg nagyon tűzne a nap ott, ahol a busz éppen leparkolt. Az i8-as utastere, a turistabuszos kivitelhez hasonlóan teljesen légkondicionált, így a véradásra érkezőknek biztosan nem lesz melegük.

A jármű elektronikai rendszerét alapvetően úgy tervezték meg, hogy az csatlakoztatható legyen külső erőforráshoz, mivel a véradások többsége kórházak, vagy egészségügyi intézmények, esetleg bevásárlóközpontok mellett történik. Ennek ellenére az autóbusz saját áramfejlesztővel is rendelkezik, ami jól jön akkor, ha nincs a közelben áramforrás, vagy esetleg áramkimaradás jelentkezne a véradás idején. Az autóbuszt egy mozgássérülteknek szánt lifttel is felszerelték, amely a C tengely mögött, az autóbusz jobb oldalán kapott helyet.

Az autóbusz Dánia harmadik legnagyobb városába, Odensébe kerül, az ottani állami kórházhoz. A járművel ugyanakkor majd az egész ország területén lehet találkozni, mivel a tervek szerint minden hétköznap más-más helyszínen fog szolgálatot teljesíteni.

Európában számtalan országban, így hazánkban is használnak véradóbuszokat. Az Országos Vérellátó Szolgálat tavaly kapott egy háromtengelyes Bova autóbuszt, Lengyelországban pedig egy Solaris Urbinóból alakítottak ki véradásra használható járművet.Természetesen arra is van példa, hogy idővel más funkciót kapnak, ebből a néhai Ikarus E98-asból pedig menő snowboardos busz lett.