A BrightDrop a General Motors frissen létrehozott elektromos haszonjármű részlege, és mint ilyen, ráfér a népszerűsítés. A cég a lehető leghatékonyabb reklámot választotta: a FedEx szállítmányozó vállalattal együttműködve új világrekordot állítottak fel.

Elektromos furgonnal értek el Guinness-világcsúcsot Elektromos furgonnal értek el Guinness-világcsúcsot 1 /16 BrightDrop and FedEx set GUINNESS WORLD RECORDS® title Fotó megosztása: 2 /16 BrightDrop and FedEx set GUINNESS WORLD RECORDS® title Fotó megosztása: 3 /16 BrightDrop and FedEx set GUINNESS WORLD RECORDS® title Fotó megosztása: 4 /16 BrightDrop and FedEx set GUINNESS WORLD RECORDS® title Fotó megosztása: 5 /16 BrightDrop and FedEx set GUINNESS WORLD RECORDS® title Fotó megosztása: 6 /16 BrightDrop and FedEx set GUINNESS WORLD RECORDS® title Fotó megosztása: 7 /16 BrightDrop and FedEx set GUINNESS WORLD RECORDS® title Fotó megosztása: 8 /16 BrightDrop and FedEx set GUINNESS WORLD RECORDS® title Fotó megosztása: 9 /16 BrightDrop and FedEx set GUINNESS WORLD RECORDS® title Fotó megosztása: 10 /16 BrightDrop and FedEx set GUINNESS WORLD RECORDS® title Fotó megosztása: 11 /16 BrightDrop and FedEx set GUINNESS WORLD RECORDS® title Fotó megosztása: 12 /16 BrightDrop and FedEx set GUINNESS WORLD RECORDS® title Fotó megosztása: 13 /16 BrightDrop and FedEx set GUINNESS WORLD RECORDS® title Fotó megosztása: 14 /16 fedex-brightdrop-guinness-wr-101 Fotó megosztása: 15 /16 fedex-brightdrop-guinness-wr-102 Fotó megosztása: 16 /16 zevo-support-services-upfitting-1200x880 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A BrightDrop Zevo 600 típusú furgonja New Yorkból elgurult egészen Washington D.C.-be. A csaknem 420 kilométeres távot egyetlen feltöltéssel tette meg, úgy, hogy közben még néhány kitérőt is tett, hogy pózoljon egy-két híresebb helyszínen. Ez már csak azért is szép teljesítmény, mert a BrightDrop Zevo 600 hivatalosan 400 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel. Ehhez mintegy egy tonnás hasznos terhelhetőség és 17 m3-es raktér társul – ezek az arányok jól mutatják, hogy a járművet elsősorban nagy térfogatú, de kis tömegű rakomány szállítására, illetve – amint az alábbi gyári illusztráció is szemlélteti – az áru gyors kiszállítását elősegítő, áttekinthető rendszerezésre optimalizálták.

A Zevo széria mindössze 20 hónap alatt jutott el a sorozatgyártásig, ami rekord gyors bevezetési időnek számít a General Motors történetében; a Zevo 600-asra eddig 25 ezer megrendelést vett fel a BrightDrop.

A Guinness-rekorder út során – stílusosan – a Full Circle nevű cég fenntartható tisztítószereit szállították a cég New York-i központjából egy washingtoni organikus bolthálózat egyik üzletébe.