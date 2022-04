Nem vitás, hogy kifejezetten tekintélyt parancsoló megjelenése van annak a Volvo nyerges vontatónak, amelyet nemrég adták át egy holland fuvarozónak, Harry van Dalennek. Ő ülhet be ebbe a háromtengelyes, 16 literes, 750 lóerős dízelmotorral szerelt “csodába”, amelyeket érdekes és látványos grafikai, illetve dizájn elemekkel díszítettek fel. A fő témát Bruce Springsteen adta, aki olyan slágereket adott a világnak, mint a “Streets of Philadelphia”, vagy a “Born in the USA”.

Természetesen éppen ezért nem is szerepelhetne más a nyerges fülkéjén, mint maga az énekes, aki már 72 életévét tapossa, de még mindig aktívnak számít a zenei pályán. A kabin két oldalán, közvetlenül az ajtók mögött Bruce Springsteen egy-egy fiatalkori arcéke rajzolódik ki a tintakék-lilásfehér fényezésen. A fülke hátoldalán pedig már egy kicsit idősebb, talán már a ’60-as éveiben járó művész látható, kezében gitárral természetesen, ahogyan azt kell. Alatta pedig sok-sok kéz szimbolizálja azt a rengeteg rajongót, akit az amerikai énekes maga mellé gyűjtött az elmúlt évtizedekben. Akikkel stadionokat tudott megtölteni “nyugdíjas évei” után is.

Az igazán vagány összkép érdekében nem csak a Globetrotter XXL fülke kapott “cicomát”. Az eredeti kerékvédő burkolatokat színre fújt változatokra cserélték, az alvázat pedig teljesen lefedték a fülke és a hátsó lökhárító közötti részen. A jármű végében egy dizájnos elem is helyet kapott, amin egy részlet olvasható a “No Surrender” című dalból.

Ahhoz, hogy az FH16-os egy kicsit jobban visszaadja azt a vagány, macsós életérzést, amit Bruce Springsteen zenéje közvetít, még felszerelték egy-két kiegészítő elemmel is. Ezek közé tartozik a szélvédő fölötti plusz lámpasor, a vadrács, a légkürt, na meg persze a tulajdonos nevét feltüntető tábla is.

A rendszám fölött, illetve a fülke hátulján pedig feltűnik a “The Boss” felirat, hogy mindenki tudja, ezzel bizony a főnök jár. Ő pedig nem más, mint a büszke tulajdonos, Harry van Dalen (fenti kép). Kétség nem fér hozzá, van is mire büszkének lennie, mert ez az idei tavasz egyik legszebb tuningja, ami meg is érdemli az olyan színpadi show-knál használt elemeket, mint a füst, vagy a lángnyelvek.