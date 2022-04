Villámgyorsan a lángok martalékává vált egy gázüzemű (CNG) városi autóbusz az olaszországi Perugia közelében április 16-án, szombaton. Szerencsére utasok nem tartózkodtak a buszon, a járművezető pedig gyorsan el tudta hagyni a fedélzetet, azonban – a helyi beszámolók szerint – hiába hívta azonnal a tűzoltókat, késő volt, mire a helyszínre értek.

A közösségi médiában terjedő felvételekről sokáig az a tévhit keringett, hogy egy elektromos vagy hidrogénhajtású autó gyulladt ki, de valójában egy Irisbus Iveco Cityclassról volt szó az esetben. A CNG-buszokat a hagyományos dízelbuszok tisztább alternatívájaként használják a mai napig sok európai városban, köztük kisebb számban Budapesten is.

Egyelőre nem ismert, mi okozta az óriási lángcsóvákkal járó tüzet, ahogyan az is kérdéses, egyáltalán hogyan érték el a lángok a tetőn elhelyezett gáztartályokat. Jelen esetben a nyomáscsökkentő szelepek jól végezték a dolgukat, így a tartály nem robbant fel, de egy zsúfoltabb városi szakaszon rosszabb vége is lehetett volna az esetnek: a tűz ugyanis gyorsan átterjedhetett volna például a környező autókra, épületekre is.

a videó a hirdetés után indul

Alapvetően ritkán fordul elő, hogy egy gázüzemű busz ilyen szinten meghibásodik, de ahogy a tűzoltóság felvételein is látható, szinte semmi nem maradt ebből az olaszországi példányból. Annyira perzselő volt a tűz, hogy még az aszfalt is megolvadt a jármű körül, és a közelben lévő mezőn is kisebb tüzet okozott.