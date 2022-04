Okostelefonjaik (vagy kameráik) segítségével jelenthetik be New York lakosai, ha az utcán olyan buszt vagy teherautót észlelnek, melynek várakozás közben járatják a motorját – írja a NBC helyi forrásai alapján a Motor1.com. Amióta 2019-ben bevezették a jogszabályt, ilyen formában összesen 2,3 millió dollárnyi (783 millió forint) bírságot hajtottak be.

A környezetvédelmi célú intézkedésről sokan vélekedhetnek úgy, hogy ezzel házmestervárossá válik az amerikai metropolisz, ráadásul nagyon komolyan ösztönzik a lakosságot arra, hogy ilyesféleképpen segítsék a hatóságok munkáját. Minimum 250 dolláros (85 ezer forint) bírságot szabnak ki ezért a kihágásért, ennek a negyedét (87,5 dollár) pedig a bejelentő kapja.

Ezért a körülbelül 30 ezer forintos részesedésért pedig mindössze annyit kell tenniük, hogy három-, míg iskolai övezetben alig egyperces felvételt készítenek a motorjárató haszongépjárműről, és azt egy eskütételi nyilatkozat kíséretében eljuttatják a város környezetvédelmi főosztályának.

Az Idle Warriors nevű csoport, ami a lehetőség köré szerveződött, már több mint 60 tagot számlál.

Közülük Donald Blair számít a rekordernek, ugyanis a motorjáratás miatt környezetszennyezőnek vélt buszok és teherautók vadászatával már 55 ezer dollárt, azaz több mint 18 millió forintot tett zsebre.

Összkeresete ráadásul várhatóan a 125 ezer dollárt (42 millió forint) is átlépi belátható időn belül.

Ugyanakkor az NBC értesülései szerint 8 millió dollárnyi (2,7 milliárd forint) bírságot még nem fizettek be a szabályszegők. Éllovasként az Amazon tartozik a legtöbbel, nagyjából 250 ezer dollárral (84 millió forint), de jelentős adósságot halmozott fel az UPS (70 ezer dollár = 24 millió forint) és a FedEx (60 ezer dollár = 20 millió forint) is. Mindhárom logisztikai cég állítja, hogy már dolgoznak a büntetések kifizetésén.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy ezek a vállalatok azon is nagy erőkkel ügyködnek, hogy idővel minél több környezetbarát, elektromos járművet tudhassanak állományaikban – ennek érdekében az Amazon már meg is állapodott a Riviannal. Az autógyártók is igyekeznek segíteni az átállást: a GM már két tisztán elektromos haszonjárművet is fejlesztett.