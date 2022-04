Olyannyira nem, hogy a startup, amelynek egyébként ugyanaz a többségi tulajdonosa, mint az Iveconak (CNH Industrial) kipróbálta, milyen teljesítményt nyújt a Nikola Tre FCEV letaposott havon, illetve tükörsima jégen. A produkcióra még februárban került sor a Michigen államban található Smithers Winter Test Centerben, de az ezzel kapcsolatos videót csak most tették közzé.



A csapat az úgynevezett “alfa”, vagyis a legelső Tre FCEV prototípust próbálta ki, amelyen több száz szenzor található. A jármű hajtásáról ugyanaz a 645 lóerős villanymotor gondoskodik, mint az akkumulátortechnológiás Tre esetében. A működéséhez szükséges áramot azonban egy 200 kW teljesítményű üzemanyagcella rendszer biztosítja, amely a fülke mögött kapott helyett. A Tre FCEV egy feltöltéssel 500 mérföldet, vagyis körülbelül 800 kilométert tehet meg.

A kamiont először üresen, majd teljes terheléssel is kipróbálták, hogy viselkedik a jégen történő megcsúszáskor. Szerették volna ugyanis látni, hogyan dolgozik a nyergesben az ABS a kritikus pillanatokban. Teljes terheléssel nagyjából 36 tonna volt a kamion össztömege, de egészen jól állta a sarat. A videón az is látható, hogy működés közben a hidrogéncellás nyergesből csak vízpára távozik, ami ráadásul jóval alacsonyabb, 80 Celsius fokos hőmérséklettel bír, mint mondjuk egy dízeles változat kipufogógáza, amely akár 600 Celsius fokos is lehet.

A prototípust még legalább egymillió mérföldes. vagyis körülbelül 1,6 millió kilométeres futásteljesítménynek vetik alá, ami 5-10-szer több, mint amennyit egy személyautó típussal meg szoktak tenni a sorozatgyártás elkezdése előtt. A Nikola Tre FCEV sorozatgyártása várhatóan jövőre indulhat el.