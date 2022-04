A világ egyik legrégebb óta működő logisztikai és fuvarozási vállalata, a Gebrüder Weiss már egy éve üzemeltet Hyundai üzemanyagcellás teherautót Svájcban. A cég nemrég közzétett egy, a tapasztalatival kapcsolatos videót, ebből kiderült, hogy a vállalatnál bevált a dél-koreai fejlesztésű és gyártású XCient Fuel Cell. A teherautót Altenrhein-ben, illetve annak környékén használják áruterítésre. Egy év alatt az XCient Fuel Cell 70 ezer kilométert tett meg és ez idő alatt legalább 80 ezer tonnányi szén-dioxid kibocsátástól óvta meg a Föld levegőjét.

“A jármű mindössze egyetlen egyszer volt szervizben, akkor is egy kötelező átvizsgálás miatt. Éppen ezért a beszerzése egy teljes mértékben megtérülő beruházásnak tekinthető. Fogadtatása nemcsak a sofőrök, hanem a partnerek részéről is nagyon kedvező” – jegyezte meg a Peter Waldenberger, Gebrüder Weiss szolgáltatások minőségért felelős menedzsere. Hozzátette: a jármű elektromos motorja még a meredekebb emelkedőkön is megőrizte nyomatékát és fürgeségét. A Gebrüder Weiss éppen ezért azt tervezi, hogy a jövőben Ausztriában és Németországban üzemelő flottáit is ilyen hidrogéncellás teherautókkal fogja frissíteni.

A Hyundai 2019-ben mutatta be az XCient üzemanyagcellás, nehéz kategóriás teherautót. A 4×2-es, illetve 6×2-es hajtáslánccal készülő teherautó össztömege alapvetően 19 tonna, de egy pótkocsi csatlakoztatásával megnövelhető 36 tonnára. Így akár 25 tonnányi árut is képes A-pontból B-pontba fuvarozni. Hajtásáról 350 kW-os (476 lóerős), 2237 Nm-es villanymotor gondoskodik, amely a fülke mögött elhelyezett 190 kW-os üzemanyagcellából nyeri a működéshez szükséges energiát.

A jármű tartályaiba maximum 32 kilogrammnyi hidrogén tankolható be 350 baros nyomás mellett. A művelet nagyjából 8-20 percet vesz igénybe, ami arra elég, hogy a sofőr tartson egy cigi- vagy kávészünetet. Az üzemanyagcellák, valamint a rekuperációs fékezéssel megtermelt energia tárolására pedig a 73,2 kWh lítiumion-akkumulátor szolgál, amelyet a felépítmény alatt helyeztek el. 19 tonnás össztömegben a Hyundai X-Cient Fuel Cell 400 kilométert tud megtenni egy feltöltéssel, ami elegendő a napi feladatok lebonyolításához disztribúciós alkalmazási terület esetén. A Hyundai közlése szerint jelenleg kétezer ilyen típusú üzemanyagcellás teherautó készülhet az év végéig.