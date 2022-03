Vadonatúj elektromos busz érkezett hazánkba tesztelésre Franciaországból. A nálunk vendégeskedő Iveco E-Way egy 10,7 méter hosszú, 2,35 méter széles és 3,35 méter magas midibusz, amelyet kifejezetten a városi közlekedésre fejlesztettek ki. A modell “ősét” 2014 óta forgalmazza a Heuliez Bus GX 137-es típusszámmal, de mivel a francia cég az Iveco leányvállalatának számít, ezért az elektromos változatot Iveco E-Way néven értékesítik Európában. (Ettől még a francia piacra továbbra is GX Elec néven készülnek a Heuliez Bus által kifejlesztett akkumulátortechnológiás buszok).

Az újdonság teljesen alacsonypadlós, padlószintje az aszfalttól számolva 320 mm magasan van. Utasterében 16 darab műanyagülés áll rendelkezésre, ezek közül 4 akadálymentesen, dobogó nélkül közelíthető meg. Kialakítását tekintve belső tere egyáltalán nem nevezhető szokványosnak. Azt gondolná az ember, hogy a városi buszoknál már nem igazán lehet újat mutatni, de a kis E-Way utastere némileg eltér a szokásostól.

Egyrészt két különböző színű (zöld és kék) műanyagüléseket szereltek be, másrészt pedig olyan kapaszkodórendszere van, amely leginkább hullámos csövekből áll. Emellett az oldalablakok alsó részére is szereltek kapaszkodókat, csakúgy, mint régen az UV-villamosoknál. Szintén nem számít hagyományos megoldásnak a háromszög alakú oldalablakok alkalmazása a karosszéria mindkét oldalán, ami világosabbá teszi az utasteret.

A belső tér teljesen klimatizált, az oldalablakok azonban egynegyed részben nyithatók, ami jól jön arra az esetre, ha valamiért nem működne a légkondicionáló. Az utasok kényelmesebb utazása érdekében egyes üléspárok mellett USB-töltőpontok is rendelkezésre állnak, így a fedélzeten ülök menet közben is tölthetik elektronikus kütyüiket. Érdekesség, hogy az autóbuszt félig nyitott vezetőfülkével szerelték, ám a fülke ajtaján lévő ablak egy gombbal teljesen leereszthető.

Az autóbusz hajtásáról 217 lóerős (160 kW) és 2500 Nm nyomatékú elektromotor gondoskodik, amely a lítium-nikkel-mangán-kobalt-oxid (LiNMC) akkumulátorcsomagról nyeri a szükséges energiát. A rendelkezésre álló akksikapacitás nagyban függ a megrendelő igényeitől, de az E-Way alapvetően 245, illetve 350 kWh összkapacitású akkumulátorcsomaggal rendelhető a francia gyártó brosúrája szerint. Az energiatároló egységeket a tetőre szerelik, de a jármű farában, a dízelmotor helyén is helyet szorítottak néhány akksinak. A töltéshez szükséges csatlakozó is a busz hátfalán található, a lassú töltés mellett lehetőség van gyorstöltésre is az E-Way-nél. A pantográfos megoldás azonban csak 12 és a 18 méter hosszú (csuklós) E-Way-nél elérhető. Az autóbusz egy feltöltéssel 360-380 kilométert képes megtenni, ami kiváló értéknek számít az elektromos városi autóbuszok szegmensében.

A 10,7 méter hosszú E-way Pápán állt ma forgalomba, és egészen április 1-ig szállít utasokat a Veszprém megyei kisvárosban. Az autóbusz az Iveco márka új hivatalos viszonteladójának, a Eco-Tech Visionnek köszönhetően érkezett Magyarországra. Tesztcélú üzemeltetését a Volánbusz végzi a Zöld Busz Program keretében. A Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség (HUMDA) által kezelt programban 2022-től 2029-ig a 180 milliárd forintos, teljes rendelkezésre álló keret felhasználásával legalább 1100 elektromos meghajtású autóbusz állhat majd forgalomba a helyi közszolgáltatásban.