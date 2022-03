690 ezer kilométer volt ebben a Setra S 328 DT emeletes buszban akkor, amikor a séfpáros Charles és Mélina Moncouyoux úgy döntött, megvásárolja, hogy aztán hangulatos étterembuszt faragjon belőle. A 12 méter hosszú, 2,5 méter széles és 4 méter magas autóbusz ideális alapot jelentett, hiszen egyáltalán nem volt „agyonhasználva”. Az is erős érvként szólt mellette, hogy biztos szervizháttérrel rendelkezett, mivel a Setra jelenleg a Daimler tulajdonában van, a busz hajtásáról pedig egy 380 lóerős (280 kW), nyolchengeres, Mercedes-Benz dízelmotor gondoskodik. Alkatrész tehát biztosan lesz még hozzá egy ideig.

A páros nem fix helyre telepített étterembuszként, hanem olyan vendéglátó egységként akarta használni a járgányt, amellyel jönni és menni lehet oda, ahová csak a kedvük tartja. Ezért is nevezték el Le Bus 26-nak, hogy még a neve is olyan legyen, mint valami menetrendszerinti járaté. Ennek az étterembusznak azonban nincs menetrendje, hogy éppen hol jár, azt az erre a célra fenntartott Facebook-oldalukon keresztül lehet nyomon követni. Így lehet egyébként asztalt is foglalni, amire szükség van, mivel ez a mobil étterem teljes foglaltság mellett működik.

A vendégek körében minden bizonnyal az 1,85 méteres belmagassággal rendelkező emelet a legnépszerűbb, ahonnan kilátás nyílik a jármű környezetére. Az emeleti rész oldalablakait kicserélték, így azok teljesen nyithatók, ami különösen jól jöhet a nyári estéken. Az autóbusz önálló energiaellátással, WC-vel és jól felszerelt konyhával is rendelkezik. Ezek a helyiségek a jármű alsó szintjén kaptak helyet, míg az étkező az emeleten van.

A valódi éttermi élmény érdekében a járművet teljes értékű asztalokkal és székekkel látták el. Ezek tetszés szerint mozgathatók, vagyis Charles és Mélina mindig a vendégek igényei szerint alakíthatja ki az ültetést. Akár azt is meg lehet oldani, hogy a busz teljes hosszában mindössze egyetlen, hosszú étkezőasztal legyen, ami körül mindenki elfér. Az autóbusz ajtó felőli oldalából pedig egy popup-tető hajtható ki, ami lehetővé teszi, hogy akár a jármű mellett is ki lehessen alakítani egy kisebb „kiülős” részt. A busznak egyébként nincs külön sofőrje, ha vezetni kell, akkor Charles örömmel ül a kormányhoz, neki ugyanis van rá jogsija, és őt kikapcsolja, ha egy kicsit mással is lehet foglalkozni, mint a főzéssel.

Különleges étterembuszok nem csak Nyugat-Európában, hanem Kelet-Európában is léteznek. Ez az Ikarus 250-es például Minszkben várja a látogatókat. A buszon történő falatozásban persze nem csak itt, hanem tőlünk messze is látnak fantáziát: Szingapúrban ugyancsak egy emeletes buszt alakítottak át ilyen célokra.