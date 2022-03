A sorozatgyártás megkezdése előtt a Mercedes-Benz szakemberei elvitték Rovaniemibe, Veszprém és Ajka testvérvárosába az Econic teljesen elektromos változatát. A hőmérő higanyszála éjszakánként még jócskán 0 fok alatt van Finnország ezen részén ilyenkor. Gyakran a -15-20 Celsius fokos fagy sem ritka az Északi-sarkkörtől mindössze 10 kilométerre található városban az év ezen időszakában. Éppen ezért kiváló környezetet biztosít ez a városka az elektromos járművek tesztelésére. Érdekesség, hogy nem először állították az eEconic-ot ilyen körülmények elé, tavaly ugyanis a svájci Alpokban is kipróbálták, hogy bírja a zimankót, de az Északi-sarkköri klíma semmihez sem fogható.

A márka szakemberei elsősorban azzal kapcsolatban végeztek méréseket, hogyan bírja az eEconic akkumulátor-csomagja a zimankót, illetve, hogyan alakul a jármű energiamenedzsmentje a fagyos időben. Mindemellett arra is keresték a választ, hogy extrém hidegben is megoldható-e az eEconic töltése és ha igen, akkor milyen teljesítménnyel.

A háromtengelyes, 6×2-es hajtáslánccal rendelkező eEconic hajtásáról két darab folyadékhűtéses elektromotor gondoskodik, amelyek együttesen 330 kW (448 LE) folyamatos teljesítmény leadására képesek. Csúcsteljesítményük pedig eléri a 400 kW-ot (544 LE). Ez a konfiguráció azonban kellően erősnek bizonyulhat a 27 tonnás össztömegű, főként hulladékszállítós felépítménnyel szerelt eEconic mozgatásához.

Az integrált elektromotorok az első és a második tengely közé szerelt, egyenként 105 kWh kapacitású akkumulátorcsomagokból kapják a működéshez szükséges áramot. A jövendőbeli megrendelők maximum három akksicsomaggal szerezhetik be az eEconic-ot. A gyártó szerint a tisztán elektromos eEconic tökéletesen le fogja fedni a kukásautók által megtett maximum napi 100 kilométeres futásteljesítményt, ugyanakkor az üzemeltetőknek lehetőségünk lesz akár 160 kW teljesítményű gyorstöltővel is feltölteni a jármű akkumulátorcsomagját, így akár ennél nagyobb hatótáv is megoldható vele, ha szükséges. Az új Mercedes-Benz eEconic ugyanazzal a fülkével és alvázzal készül, mint a dízeles társa. Sorozatgyártása várhatóan 2022 második felében indulhat el a márka Wörth-i gyárában.

A finnországi tesztelés sikeres volt a Daimler közleménye szerint, így a következő lépcsőfok az előre kiválasztott üzemeltetőknél történő tesztelés lehet.