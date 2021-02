A németországi Sváb Alb hegységben igazán egyedi járművekkel találkozhattak mostanában a szemfüles helyiek. A Mercedes-Benz ugyanis itt tesztelte az elmúlt napokban két fejlesztés alatt álló modelljét, az eActrost és az eEconic-ot. A közepes teherbírású teherautókat azért vitték ki a zimankóba, hogy kiderüljön, mennyire bírják az elektromos teherautók a zord időjárást. Ez a gyakorlat nem idegen a Mercedes-Benztől, hiszen korábban az eCitaróval, az eSprinterrel és az eVitóval is ugyanezt csinálta. Igaz, azokat egészen az Északi-sarkig kellett vinni

A néhány héttel ezelőtt, Európa-szerte csontszaggató hideg volt és ezt kihasználva a stuttgarti gyártó téli tesztpályán, illetve valós forgalombn is kipróbálta az újdonságokat. A gyártó közlése szerint jól vizsgáztak a járművek hő- és energiagazdálkodási rendszerei és az üzemeltési tapasztalatok is kedvezőek voltak, vagyis az eActros és az eEconic bírja az extrém hideget. Előbbit egyébként már 2018 óta “nyúzzák” a Mercedesszel együttműködő üzemeltetők, az eEconic azonban még csak most “ugrott a mély vízbe”, átvitt értelemben persze. Mivel a két típus egy kicsit eltérő fejlesztési pályán mozog, ezért másképp alakulhat majd a piaci bevezetésük is.

A Mercedes-Benz várhatóan már idén bejelentheti az eActros sorozatgyártását. A széria változat ugyanakkor több tekinthetben eltérhet a jelenlegi prototípusoktól, leginkább a hajtáslánc, valamint az elérhető hatótáv terén. Az eEconic sorozatgyártása ugyanakkor csak jövőre startolhat el, hiszen még rengeteg teszt áll előtte. A Mercedes-Benz anyavállalata, a Daimler szempontjából viszont kiemelten fontos lehet az utóbbi modell, hiszen ennek dízeles változatát Freightliner néven az észak-amerikai piacon is forgalmazzák.

