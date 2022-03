Párizs déli részén magyar szemnek szokatlan autóbuszok állhatnak hamarosan forgalomba. A francia fővárost és környékét magában foglaló Île-de-France régió közlekedésszervezője ugyanis elhatározta, hogy nagy befogadóképességgel rendelkező dupla csuklós buszokat vásárol. A választás a Van Hool gyártmányára esett, ami már jelentős tapasztalatokkal rendelkezik az ilyen autóbuszok gyártásában. Az első ilyen autóbuszukat több mint 10 évvel ezelőtt mutatták be.

A belga gyártó által fejlesztett 24 méter hosszú Exqui.City bizonyos fajta átmenetet jelent az autóbusz és a villamos között. Ezen járművek konstrukciós kialakítása a Bus Rapid System (BRT), tehát a zárt pályás, expressz viszonylatokon közlekedő buszokhoz vezethető vissza. Ezeknek az autóbuszoknak ugyanis nagy befogadóképességgel kell rendelkeznie, ami magával hozza a dupla csuklós kivitelt, mivel így jóval nagyobb utaskapacitásra tehet szert, mint egy hagyományos csuklós autóbusz. (Szintén lényeges szempont még a BRT-buszoknál, hogy gyors utascserére legyenek alkalmasak sok helyen a világon ezért mindkét oldalon van ajtajuk, akárcsak a metróknak).

Egy ilyen Van Hool Exqui.City-ben ugyanis a megrendelő igényeitől függően akár 61 ülőhely is beépíthető és akkor az állóhelyek számáról még nem is esett szó. Ha a teljes befogadóképességet nézzük, akkor elmondható, hogy míg egy ilyen autóbusz összesen 140 főt tud szállítani, addig egy városi, 18 méter hosszú elektromos csuklós csak 100-at. Formáját tekintve az autóbusz megjelenése közelebb áll a villamoséhoz, éppen emiatt gyakran a vezetőállást is inkább középre helyezik, mint a villamosoknál.

Bár a buszok hajtásláncával kapcsolatos paramétereket nem tették közzé, annyi bizonyos, hogy teljesen akkumulátor-technológiás e-buszokról van szó. A Van Hool-nak már hét éve szerepel a kínálatában ez az opció. Az elektromos Exqui.City hajtásáról 160-320 kW teljesítményű villanymotor gondoskodik, amely a 215 kWh kapacitású lítiumion akkumulátorcsomagból nyeri az energiát. Érdekesség, hogy a buszok töltését jelenleg még kevésbé elterjedt módon, az aszfaltba épített indukciós töltőkkel fogják végezni, amelyet a francia Alstom fejlesztett ki és amit már nagy sikerrel alkalmaznak egy nizzai villamosvonalnál. ( Az elektromos Exqui.City-ket hajtásláncát pedig a Kiepe fogja szállítani).

Párizsban, illetve környékén legalább 56 darab ilyen “gumikerekű villamos” állhat forgalomba a közeljövően az újonnan létrejövő T Zen 4 és T Zen 5-ös vonalakon. Előbbi a Viry-Chatillon, illetve a Corbeil-Essonnes települések között fog utasokat szállítani, utóbbi pedig Párizs 13. kerületét és Choisy-le-Roi via Ivry-sur-Seine települést köti össze. A Van Hool eddig több mint 300 darab Exqui.City autóbuszt értékesített Európában, legutóbb egy svéd város, Malmö vett ilyen dupla csuklós buszokat.