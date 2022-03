Rino Sasaki Japán legismertebb női kamionsofőrjének számít, aki sok más sorstársával ellentétben nem egy Hino, vagy egy UD teherautó volánja mögé ült be, hanem egy európai gyártót, a Volvót választotta. A 23 éves hölgy egy FH nyerges vontatót vezet, ami a japán kamionok miatt meglehetősen feltűnő jelenségnek számít.

De nem csak azért, mert nem egy helyi gyártóra esett a választása. Rino nyerges vontatója közel sem szokványos megjelenéssel rója az utakat. Az FH teteje ugyanis élénkpiros fényezést kapott, beleértve a szélvédő felett lévő napellenzőt is. Így olyan hatást kelt, mintha lenne rajta egy sapka. De az egyedi külsőt leginkább a fülke mögé szerelt, égnek álló krómozott kipufogócsövek teszik teljessé. Az igazán vagány összkép érdekében az FH oldalsó borításait, illetve az üzemanyagtankot is ilyen bevonattal látták el. És ez még nem minden: a krómból jutott még a nyerges vontató hűtőmaszkjára és a fülke lépcsőire is.

Amióta elkezdte a fuvarozást, azóta komoly népszerűségnek örvend, de Rino Sasaki nem hírnév miatt csinálja ezt a szakmát. Saját elmondása szerint szeretné inspirálni a hölgyeket Japánban és az egész világon, hogy válasszák ezt a szakmát. Bizonyos értelemben igazi lázadónak számít, hiszen kezdetben nem mindenki akarta elfogadni, hogy nő létére kamiont akar vezetni. Édesanyja is arra biztatta, hogy inkább olyan munkát válasszon, ami “nőknek való”. Az egész akkor kezdődött, amikor kiderült, hogy a kamionsofőrként dolgozó édesapjának egy súlyos betegséggel kell megküzdenie. Rino úgy döntött, hogy leteszi a C+E kategóriás jogosítványt annak érdekében, hogy el tudja kísérni édesapját a hosszabb utakra. Közben megpróbálta saját szakmáját is vinni, mert eredetileg tánctanárként dolgozott.

A kettő együtt nem fért meg, így idővel választania kellett, ezért maradt a kamionvezetésnél. Manapság több időt tölt a Volvo kormánya mögött mint otthon, mivel évente legalább 200 ezer kilométert megy. Általában friss gyümölcsöket és zöldségeket szállít a felkelő Nap országának útjain. Rino továbbra is nagyon szereti a hivatását, viszont egy dologgal nem tudott megbarátkozni: a munkájához szükséges kesztyűk, cipők többségéből ritkán akad az ő méretében.

A 125 milliós lakossággal rendelkező Japánban a hivatalos adatok szerint mindössze 20 ezer női kamionsofőr van. Ez egyáltalán nem nagy szám, ha azt vesszük, hogy legalább 134 ezer hölgy rendelkezik teherautó jogosítvánnyal ebben az ázsiai országban. Kétségtelen, hogy Rino Sasakit egyre többen követik, így idővel ez az arány változhat. Így egyre több hölgy bukkanhat fel ebben a folyamatos munkaerőhiánnyal küszködő ágazatban.