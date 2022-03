A Rampini kis túlzással a buszok Piaggiójának is nevezhető, hiszen ez az olasz cég már régóta jelen van a kis befogadóképességű buszok szegmensében. Ha valaki ennyire elkötelezett egy bizonyos kategória iránt, az előbb-utóbb olyan innovatív terméket fog létrehozni, amivel egy kicsit meg tudja különböztetni magát a versenytársaktól. Így tett a Rampini is, amely kifejlesztette azt az E60-as midibuszt, amely mindössze 6110 mm hosszú, 2100 mm széles és 3250 mm magas.

Nagy, 3700 mm-res tengelytávjának köszönhetően mégsem néz ki olyan esetlenül. Sőt, igazából olyan, mintha egy nagyobbacska buszból levágtak volna egy darabot, ami aztán teljes értékű midibuszként használható. A járművön mindössze egyetlenegy utasajtó van, ezen lehet fel és leszállni. Ráadásul ez az ajtó szolgálja a babakocsival, illetve a kerekesszékkel közlekedők feljutását is az autóbuszra. Az autóbusz utasterében mindössze 10 darab utasülés található és elviekben 17 állóhely áll rendelkezésre. Vagyis teljes kapacitással maximum 31 ember képes elszállítani ez az autóbusz.

Méreteiből fakadóan a szűk belvárosi utcákon is elfér, fordulóköre pedig alig 14 méter. A jármű hajtásáról a Siemens 1PV5138 típusú, 122 kW (166 lóerős) villanymotorja gondoskodik, amely a 143 kWh kapacitású lítium-vasfoszfát (LiFePO4) akkumulátor csomagból nyeri a működéshez szükséges energiát. Városi felhasználásra szánt buszról révén szó, a kis E60-as nem tud gyorsan menni, maximális sebessége ugyanis alig éri el a 63 km/órát. Egy feltöltéssel 174 kilométert (SORT-1) képes megtenni, de ha lemerülne az aksi a műszak közben, akkor sincs aggodalomra ok, az E60-as ugyanis a tetőre szerelt pantográffal is tölthető: ebben az esetben az áramszedőt csak ki kell engedi és már képes is “áramot vételezni” a felsővezetékről.

Az E60-ashoz tehát nem szükséges külön infrastruktúrát kiépíteni, az remekül használható a meglévő trolihálózat igénybevételével. Ez a megoldás egyébként nem új keletű, viszont ilyen kis befogadóképességű autóbusznál még nem alkalmazták. (Korábban ilyen megoldással csak a 8 méter hosszú Rampini E80-as elektromos busz rendelkezett). A legújabb Rampini E60-ast Szardínia szigetén helyezték forgalomba, Cagliari városában. A 170 ezer fős lakossággal rendelkező város összesen 7 darabot rendelt a Rampinitől, az első darabot pedig nemrég adták át.