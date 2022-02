A Közúti Fuvarozók Nemzetközi Szervezetének (IRU) becslése szerint legalább 12 ezer kamionsofőr rekedt Ukrajnában az orosz-ukrán katonai konfliktus miatt. Bár többségük az ország nyugati felén, valamelyik EU-határátkelőn várakozik, sok olyan kamionos is van, aki éppen Ukrajna belső részén volt úton akkor, amikor kitört a háború. Az Ukrajnából történő kilépés legalább 2-4 napig tart, mivel a határátkelőkön kilométeres sorok alakultak ki. Nem ilyen reménykeltő a helyzet az orosz-ukrán határon, ott ugyanis folyamatosan a harcok, ezért sok kamionos inkább hátrahagyta a járművet és elmenekült – értesült a szakmai szervezet.

Nemcsak az EU-ba tartó kamionsofőrök kerültek bajba: a fehérorosz-ukrán határ teljesen zárva van, így az oda árut szállító kamionsofőrök is Ukrajnában rekedtek, de az IRU úgy tudja, hogy legalább 600 török kamionsofőr helyzete is bizonytalanná vált. Korábban ugyanis úgy volt, hogy a Fekete-tengeren keresztül kompokkal vissza tudnak jutni Törökországba, ám a kompjáratokat törölték és Ukrajna Fekete-tengeri határátkelőit bezárták. Emiatt a török kamionsofőrök egy része Grúzia felé vette az irányt annak érdekében, hogy biztonságosan hazajusson. Azon a határszakaszon viszont akár 7-10 napba is beletelhet az átkelés.

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) egyelőre nem tud bajba jutott magyar kamion-, vagy buszsofőrökről. Magyarországról ugyanis személyszállító jármű nem indult Ukrajnába, a teherfuvarozók pedig a csütörtök hajnali orosz invázió hírére azonnal a legközelebbi határátkelő felé vették az irányt, hogy a lehető leggyorsabban elhagyhassák keleti szomszédunkat. A NiT Hungary szerint legfeljebb pár száz magyar kamionsofőr várhat arra, hogy beléphessen Magyarországra.

A másik nagy hazai szakmai szervezet, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) tegnap úgy értesült, hogy az ukrán határőrök pénteken megkezdték Csapnál a magyar kamionok vámkezelését és beengedését Magyarországra. A legfrissebb információk szerint ugyanakkor azok a gépjárművezetők nem ilyen szerencsések, akik Oroszországba, vagy Oroszországból szállítanának árut, mivel az ukrán hatóságok ugyanis sem kilépni, sem pedig belépni nem engedik az ilyen kamionokat. Az MKFE ezért azt javasolja a fuvarozóknak, hogy az Oroszországban tartózkodó járműveket inkább északi kerülővel – Fehérorszországon, illetve Lengyelországon keresztül, vagy Bulgárián, illetve Törökországon keresztül hozzák haza.

A gyorsabb határátlépések érdekében az IRU nyílt levélben sürgette a hatóságokat és a döntéshozókat, hogy időszakosan függesszék fel a vízumellenőrzést, valamint a fuvarengedélyek, illetve a vezetési és pihenési idők ellenőrzését. Emellett a Közúti Fuvarozók Nemzetközi Szervezete azt is szorgalmazta, hogy a határátkelők mentén létesítsenek a kamionvezetők számára ideiglenes humanitárius épületeket.