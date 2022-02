Még az idén piacra lép a második generációs Amarok, és a Volkswagen több lépcsőben csöpögteti a minimálisnál is kevesebb információkat az újdonságról.

Ezúttal letisztult vázlatokat hoztak nyilvánosságra. Ezek ugyan nyilván még mindig jóval erőteljesebbnek mutatják a dizájnt, mint amilyen a szériaverzió lesz – sem a terepabroncsok, sem a kiszélesített kerékívek nem reálisak –, de a márka szabadidőjármű-családját idéző orrkialakítás, illetve a hátsó lámpatestek C-t mintázó betétje minden bizonnyal hasonló formában jelenik majd meg a szériamodellen. Az autó kerek 10 centimétert nő, hossza eléri majd az 535 centimétert.

Nyílt titok, hogy a VW Amarok a lemezek alatt egy új generációs Ford Ranger lesz – olyannyira, hogy a Ford fogja azt gyártani a VW részére –, így nem hivatalosan jó elképzeléseink lehetnek az autó képességeiről.

A tavaly ősszel leleplezett, de majd csak idén piacra kerülő Ranger akár mátrix LED-es fényszórókat, álló formátumú érintőképernyőt is kaphat, a vezetést puha tapintású beltéri felületeket és gazdagon mért vezetőtámogató tartalmak teszik kellemesebbé és biztonságosabbá.

A 3,0 literes V6-os dízelmotornak továbbra is csak a létezéséről beszél a Volkswagen, teljesítményadatokat nem adnak meg. Tudjuk, hogy kisebb, négyhengeres motorok is lesznek, illetve reméljük, hogy villamosított verzió is készül majd a pickupból.

Ami a szállítókapacitást illeti, a plató elég széles lesz egy Euro-raklap elhelyezéséhez, és magától értetődően lekötőszemek is akadnak majd bőven. A szélesebb felépítmény a fülke helykínálatának is jót tesz egyébként.