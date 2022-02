A VAEX háza táján időről időre feltűnnek olyan nyerges vontatók, amelyek első ránézésre Photoshopnak tűnhetnek. A most következő azonban biztosan nem az. Ezúttal egy dupla fülkés Scania R730-as bukkant fel a holland kereskedőnél, ami az átlagosnál nagyobb fülkét és elképesztő komfortot kínál. A háromtengelyes, Alcoa felnis nyerges vontatóra egyáltalán nem túlzás az XXXL jelzőt használni. Európai mércével mérve ugyanis szokatlan, ha a sofőr háta mögött nem egy keresztbe beépített ágy, hanem jókora lounge-rész van.

Mivel ezt a Scania R730-ast duplafülkével látták el, ezért bőségesen akad hely a sofőr számára, akinek, ha úgy tartja kedve, akkor még vendégül is láthat egy-két kollégát benne. A Buffl kamiontuning cégnek köszönhetően ugyanis a belső teret úgy alakították ki, hogy akár többen is körülülhessék a fülke középső részén elhelyezett asztalt, amin egy jókora V8-as felirat díszeleg.

Egyfelől a kabin hátuljában helyet kapott egy gyönyörű, bőrborítású szófa, amin akár két ember is elfér, de a vezetőülés és az utasülés is teljes mértékben megfordítható, így egyszerre akár négy ember is helyet foglalhat ennél a különleges asztalnál. Az utastérben visszaköszönő V8-as feliratok pedig egyáltalán nem alaptalanok, hiszen a kabin alatt a Scania nyolchengeres, 730 lóerős, 3500 Nm-es dízelblokkja dolgozik.

De mi van akkor, ha a sofőr aludni szeretne? Nos, erre az esetre is gondoltak a tervezők, éppen ezért a lakóautókban alkalmazott megoldáshoz hasonlóan az első üléssor felett beépítettek egy lehajtható ágyat, amin legfeljebb két ember teheti magát vízszintesbe. A gépjárművezetőnek a tárolórekeszekről sem kell lemondania, a kabin hátsó falára ugyanis egy egyedi tervezésű szekrény került, amiben akár egy-két finom ital is tárolható.

A rozsdabarnás műbőr, illetve szövetborításoknak köszönhetően a jármű utastere a régi szivarszobák hangulatát kelti az emberben. Emiatt korántsem nevezhető hagyományos és mindennapi nyerges vontatónak, így aki lecsap rá, az egy egyedi és unikális munkaeszköz tulajdonosa lehet. A nyeregszerkezet ugyanis megmaradt, így rövidebb félpótkocsik vontatására továbbra is alkalmas.

A szakemberek természetesen az R730-as külső megjelenését nem hagyták érintetlenül, hiszen dizájnos oldalszoknyákat, illetve kiegészítőlámpákat is kapott. Végeredményben tehát egy tetszetős, vagány nyerges vontatót faragtak belőle, amely bármelyik kamionos találkozón megállná a helyét.