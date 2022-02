Röviden – Mercedes-Benz Citan 112 CDI Mi ez? A Mercedes-Benz 2012 óta készülő kisáruszállítójának második generációja (2021-), amely a Renault Kangoo-val épül közös alapokra. Mit tud? El lehet vele szállítani egy raklapnyi árut úgy, hogy közben fejlett vezetéstámogató rendszerek segítik a sofőrt a munkavégzésben. Mibe kerül? A Mercedes-Benz Citan nettó alapára 6 322 905 forint, az extrákkal együtt azonban az általunk tesztelt modellért nettó 8 751 353 forintot kellene letenni az asztalra. Kinek jó? Bármilyen kis- és közepes vállalkozásnak, amely agilis, modern és esztétikus kisfurgont keres a napi szállítási feladatok elvégzéséhez. A Citan használható futárautóként, vagy akár szervizkocsiként is.

A Mercedes-Benz Citan már az első generáció, azaz 2012 óta a Renault Kangoo-val közös alapokra épül. Nemcsak a padlólemez közös, de nagyrészt a felépítmény és a legtöbb műszaki megoldás is. A kisfurgon eddig azt a célt szolgálta, hogy a német gyártó jelen lehessen ebben a szegmensben is, ha valamelyik ügyfelének Merci-logós kisáruszállítóra fáj a foga.

A 2021 augusztusában bemutatott második generációs Citantól azonban többet remélnek. Éppen ezért több munkát fektettek abba, hogy az egész kocsi úgymond “mercisen” nézzen ki és a gyártó által képviselt prémiumszintet hozza. Nemcsak emiatt érdekes jármű a Mercedes-Benz Citan, hanem azért is, mert ez a német gyártó utolsó belső égésű motorral szerelt haszonjármű-újdonsága, a jövőben a tisztán elektromos változatok fejlesztésére helyezik a hangsúlyt.

Külső

Túlzás nélkül állítható, hogy a formatervezők szép munkát végeztek, hiszen a Kangoo-tól teljesen elvonatkoztatott, a Mercedes-Benz személyautókra és haszonjárművekre jellemző frontrészt hoztak létre. Talán a Sprinternél is kedvesebb fizimiskája is van a Citannak, amely a szokásos mercis hűtőmaszk mellett két, csepp alakú fényszórót, látványos hűtőmaszkot, illetve spéci lökhárítót kapott, amelynek fekete kontúrozása egy részben rácsos elemnek is otthont ad, lehetővé téve ezáltal a levegő elvezetését a furgon alatt.

A hátfalat viszont nem dolgozták át, az tehát megegyezik a francia tesóéval, de egyébként dizájnban teljesen összhangban van a Citan megjelenésével. A vitorla alakú hátsó lámpa amúgy is egyedi azonosítóval ruházza fel a Citant, a versenytársak ugyanis másfajta és más stílusú hátsó lámpákat alkalmaznak.

Találtunk egy apró ellentétet a Merci és a Renault között Találtunk egy apró ellentétet a Merci és a Renault között 1 /13 merci_citan_01 Olyan, mintha szempilla lenne: dupla LED-csík a lámpában. Fotó megosztása: 2 /13 merci_citan_02 A hátsó lámpa a Kangoo-val közös. Fotó megosztása: 3 /13 merci_citan_10 Ez még a rövid tengelytávolságú változat, később jön a hosszabb variáns. Fotó megosztása: 4 /13 merci_citan_04 A Merci teljesen saját elképzelései alapján szabta át a műszerfalat és a jármű orrát. Fotó megosztása: 5 /13 merci_citan_06 A Citan fülkéje tágas és komfortos. Fotó megosztása: 6 /13 merci_citan_011 A sofőr mellett egy kétszemélyes ülés is van, de igazából az inkább csak másfél személyes ülőalkalmatosság. Fotó megosztása: 7 /13 merci_citan_07 Az MBUX kezelőegysége a Merci személyautókból lehet ismerős. Fotó megosztása: 8 /13 merci_citan_05 Egy raklap is befér akár. Fotó megosztása: 9 /13 merci_citan_03 A jobb oldali tolóajtó az extra felszereltség része. Fotó megosztása: 10 /13 merci_citan_08 Barátságos kis furgon lett belőle. Fotó megosztása: 11 /13 merci_citan_09 A visszapillantó tükrök kellően magasak és szélesek. Sokat mutatnak meg a jármű környezetéből. Fotó megosztása: 12 /13 merci_citan_12 Praktikus, hogy a hátsó ajtó egy, a rendszám fölött lévő műanyag lécbe rejtett kilinccsel nyitható ki. Fotó megosztása: 13 /13 merci_citan_13 Átrendezheti a haszonjárműpiacot. Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Merci új kisfurgonja egyelőre egyféle méretben próbál szerencsét a hazai piacon. A modell 4498 mm hosszú, 1859 mm széles és 1852 mm magas karosszériával rendelkezik. Az A és a B tengely közötti távolság pedig 2716 mm, viszont később nagyobb tengelytávolsággal is megvásárolható lesz majd, várhatóan Mixto kivitelben. A Citan nemcsak tetszetősebb az elődjénél, hanem pakolni is könnyebb, mivel jóval kényelmesebben lehet hozzáférni a rakterében szállított árukhoz a nagyobb, 615 mm széles és 1059 magas oldalsó tolóajtóknak köszönhetően.

Az újdonság négyféle alapszínben (loranditvörös, artikfehér, noseankék és magnetitszürke), illetve ugyancsak négyféle metálfényezéssel (limonitsárga, loparitfekete, kromitszürke és helviezüst) gördülhet le a gyártósorról. A modell felnikínálata meglehetősen széles, a jövendőbeli megrendelők ugyanis ötféle stílusú 15-16 colos, acél keréktárcsa, illetve egy könnyűfém felni közül választhatják ki a legideálisabbat. A Citan alapesetben fényezetlen lökhárítókkal készül, mert a színre fújt változat az extrák közé tartozik, csakúgy, mint az oldalsó tolóajtó, az ablakokkal ellátott kétszárnyas hátsó ajtó, a LED-technológiás ködfényszóró, vagy éppen a vonóhorog. Ha valaki ez utóbbival rendeli a Citant, akkor maximálisan 1500 kilogrammnyi súlyt vontathat vele.

Belső

Az oldalsó utasajtók kellően magasak és szélesek, ahogy gey furgonhoz illik, így könnyedén be lehet huppanni a Citanba és a kiszállás sem körülményes. A kormánykerék mögött ülve az első dolog, ami feltűnhet, hogy ebben a Mercedes furgonban teljes mértékben a vezető köré építették a műszerfalat és a tárolórekeszeket. Az, hogy a műszerfal egyáltalán nem magas, kifejezetten kellemes érzetet kelt, mert a vezetőülésből tökéletes rálátása nyílik a sofőrnek a jármű környezetére. Közelebbről szemügyre véve, a műszerfal teteje lényegében egy magasságban van a szélvédő alsó ívével, vagyis egyáltalán nem vesz el semmilyen “hasznos” részt a kilátásból. A szegmensben a Volkswagen Caddyben lehet hasonlót látni.

A műszerfal kialakítása természetesen magában hordozza a Mercedes-Benz személyautóknál és haszonjárműveknél meglévő dizájnelemeket. Ezek közé tartoznak a repülőgépek hajtóműveire emlékeztető légbeömlők, a háromküllős, bőrborítású multikormány, valamint az MBUX multimédia-rendszer színes kijelzője. Ez személyautókban megszokottakhoz képest kisebb.

A vezetőnek több tárolórekesz is a rendelkezésére áll a kisebb-nagyobb holmik, papírok, iratok elhelyezésére. Egyfelől a műszerfal tetején helyet kapott egy tároló, amiben néhány vékony A4-es mappa, vagy számlatömbök is elhelyezhetők. Ez azonban nem zárt tároló, inkább csak azt a célt szolgálja, hogy a sofőr egy rövid időre “feldobhassa” a műszerfalra a szükséges dokumentumokat. Extraként ugyanakkor rendelhető zárható, a műszerfal tetejében kialakított rekesz.

A szélvédő felett található polc igazi “jolly joker”, mert oda nemcsak a különféle iratokat, hanem akár kajásdobozokat, vagy egy-két váltásruhát, így például pólót vagy pulóvert is elrejthetünk. Az ajtózsebekben pedig akár 1,5 literes ásványvizes palackok is elhelyezhetők. Bár a tesztautónkat másfeles üléssel látták el, a Citan nagy tárolórekesszel rendelkező kartámasszal is rendelhető. A vezetőteret apró, ám de szerethető megoldások teszik igazán praktikussá. Ezek közé tartozik a kézifék előtt elhelyezett kis fakkocska, amelyet okostelefonok tárolására alakítottak ki. Nem véletlenül ide került két USB-, illetve egy 12 V-os csatlakozó is. (Extraként vezeték nélküli telefontöltő is kérhető erre részre.) Szintén praktikus megoldásnak tekinthető a külön fakkal rendelkező kesztyűtartó. Az elszeparált kis tárolóba a forgalmin túl szemüvegtok, vagy akár egy-egy kisebb okostelefon is gond nélkül elfér.

Az utastér anyagválasztása igényes, a kormánykerék bőrborítást kapott, a kényelmes, erős oldal- és combtámasszal rendelkező ülések pedig fekete Norwich, vagy Caluma-szövettel rendelhetők. Tesztautónkban az utóbbi volt, ami szerintem sokkal jobban passzol a Merci haszonjárművekhez.

A Citan raktere 2,9 köbméteres és összesen 383 kilogrammnyi áru szállítására alkalmas. A válaszfaltól a hátsó ajtó küszöbéig számolva 1539 mm hosszú, így legalább egy raklap kényelmesen elfér benne. A raktér padlóján bordázott védőburkolat van, amelyen mindkét oldalt 3-3 rögzítőszemet is elhelyeztek a különféle rakományok biztonságos szállítása érdekében.

Technika

A furgon kivitelű Mercedes-Benz Citan 75, 95 és 116 lóerős dízelmotorokkal, valamint 102 és 131 lóerős benzines erőforrásokkal érhető el. Tesztautónkban a legerősebb, 116 lóerős OM 608 DE típusú dízelblokk dolgozott. Ez a 1461 köbcentiméteres, négyhengeres erőforrás a Renault-Nissan-Mitsubishi-Daimler közös fejlesztési munkájának gyümölcse. Fontos jellemzője, hogy alapvetően közös nyomócsöves befecskendezést használ, illetve hengerenként két szeleppel, valamint öntöttvas motorblokkal és forgattyúházzal rendelkezik. A hengerfejek viszont alumíniumból vannak.

Az általunk kipróbált Citanban hatsebességes manuális váltó volt, amely akadozásmentesen tette a dolgát. Az erősebb motorokhoz dupla kuplungos, hétfokozatú automata váltó is rendelhető. A start-stop rendszer viszont mindegyiknél az alapfelszereltség része.

Az elektromos hajtású Citanra az év második feléig várni kell, az 285 kilométert tud majd megtenni egy feltöltéssel a WLTP-ciklus szerint. Az e-hajtáslánc alkalmazása miatt ugyanakkor a jövendőbeli üzemeltetőknek sem a méretek, sem pedig a terhelhetőség tekintetében nem kell majd kompromisszumot kötniük, tudja ugyanazt, mint a belső égésű motorral szerelt változatok.

Amikor a Mercedes-Benz bemutatta a Citant, akkor azt mondták, hogy a furgon tartalmazni fogja azokat a vezetéstámogató rendszereket, amelyeket már a személyautóikban is meg lehet találni. A Citan Próban az alapfelszereltség részét képezi a tempomat, a hegymenet-elindulást segítő asszisztens, az esőszenzoros ablaktörlő, vagy éppen az éberségfigyelő. Ezenkívül olyan kötelező fejlesztések is megtalálhatók benne, mint az elektronikus menetstabilizáló, vagy az ABS-szel és kipörgésgátlóval felszerelt fékrendszer. A tesztautóban olyan extrák kaptak még helyet, mint például a LED-es fényszórók, a holttérfigyelő rendszer, a tolatókamera, az aktív sávtartó asszisztens, vagy az aktív parkolóasszisztens.

Vezetés

A Mercedes-Benz Citan kifejezetten személyautós vezetési élményt nyújt. A kormányzása kis sebességnél sem igényel komoly erőkifejtést, ugyanakkor meglehetősen precíz és pontos, emellett megfelelő kapcsolatot biztosít az úttal. A parkolási műveletek könnyedén és egyszerűen végezhetők el ezzel a kis furgonnal, mivel egyfelől jól be lehet látni a környezetét a vezetőülésből, másfelől pedig a technika is támogatja a sofőrt ebben.

Hátramenetbe kapcsolva azonnal megjelenik a tolatókamera képe az infotainment rendszer színes kijelzőjén. A vezetőt emellett hangjelzések is segítik a tájékozódásban. Ha szeretnénk a furgonra rábízni a parkolást, akkor a parkolássegítő rendszerben bízhatunk. A parkolóhely kiválasztását követően a gáz- és fékpedál használatával a rendszer elvégzi a kormányzást, a parkolóhelyre való beállást a sofőr helyett.

Érdekesség, hogy a testvérmodellnél, a Renault Kangoo Vannál rendelkezésre áll egy belső kamera, ami folyamatosan mutatja a furgon mögötti teret. A Citanban ilyen nincs, sőt, az autó nem is engedi, hogy menet közben bekapcsoljuk a hátsó kamerát, mert azt írja ki az infotainment rendszer, hogy ez elvonná a figyelmet a vezetésről. Ez egy mókás kis ellentét a Renault és a Merci furgonok között, hiszen míg a francia autóban tálcán kínálják fel ezt az opciót, addig a Citanban inkább korlátozzák még akkor is, ha hátsó ablak nélküli ajtóval van szerelve a furgon.

A 2027 kilogramm össztömegű Citan motorjára nem lehet panasz, csendesen és nyomatékosan dolgozik, ezért könnyedén lehet felvenni vele a forgalom ritmusát. Általában 1800-2000 percenkénti fordulatszámnál kéri a váltást, de még ebben a tartományban sem kirívóan hangos a motor. Vagyis a gépjárművezetőnek nem kell zajos környezetben végeznie a munkát, de az utcazajok sem jönnek be úgy a fülkébe a megfelelő szigetelésnek köszönhetően. A Citan rugózása lágy és jó komfortot biztosít még terhelten is, ugyanakkor még stabil marad a kanyarokban is, aminek biztosan örülnek majd a mindig siető futárok. Fogyasztása nem kirívó, főként városban használva, némi autópályás jövés-menéssel együtt 5,7-5,9 l/100 km-es kombinált fogyasztás jött ki 100 kilométerre vetítve.

A vezetéstámogató rendszerek megbízhatóan dolgoznak benne, a sávtartó lógott ki a sorból, amely a teszt ideje alatt sokszor volt passzív, vagyis nem tudta olvasni az útburkolati jeleket, ezért nem is tudott segíteni a vezetésben. Ez előbb a kormánykerék rezegtetésével figyelmezteti a sofőrt, ha irányjelző nélkül átlépi a felezővonalat vagy a záróvonalat, majd aktív kormányzással visszavezeti az autót a sávjába.

Költségek

A Mercedes-Benz Citan nettó alapára 6 322 905 forint, az extrákkal együtt azonban az általunk tesztelt modellért nettó 8 751 353 forintot kellene fizetni. Nyilván egy tesztautóba a forgalmazók igyekeznek a legtöbb extrát beletenni, hogy mindent ki lehessen próbálni, amit csak egy megrendelő kiválaszthat. Vannak azonban olyan tételek, amelyekről akár le is lehet mondani, hiszen például a bőrkormány vagy a kétszemélyes, fix háttámlás kísérőülés nem tartozik azok közé az extrák közé, amelyek nélkül ne lehetne létezni. Előbbi 73 000, utóbbi pedig 130 400 forintos plusz jelent. Ráadásul a kétszemélyes kísérőülés inkább “másfél személyt” jelent, a valóságban nem fér el két megtermett felnőtt ember a kísérőülésben. Maximum egy 150-160 cm magas gyermek, illetve egy felnőtt utazhat kényelmesen a sofőr melletti ülésben.

Ha szétnézünk a Merci konkurenciáján, akkor elmondható, hogy a Pro felszereltséggel a Citan abszolút a középmezőnyben foglal helyet. Így borítékolható, hogy várhatóan nemcsak olyan kliensek csapnak le rá, akiknek amúgy is van már Mercedes-Benz haszonjármű a flottában, hanem képes lesz új vásárlók meghódítására is. Ennek köszönhetően a Merci Citan biztosan bele fog szólni az erősorrend alakulásába a hazai kishaszonjárművek piacán.

A Mercedes-Benz Citan 112 CDI és vetélytársai – Listaár, forint (nettó) Ford Transit Connect 1.5 TDCi (100 LE) 6 211 000 Renault Kangoo Van 1.5 Blue dCi (115 LE) 7 250 000 Dobló Cargo 1.6 Mjet (105 LE) 5 946 000 Volkswagen Caddy TDI 2.0 (102 LE) 7 381 000 Mercedes-Benz Citan (75 LE) 6 322 905

Értékelés

Összességében jól sikerült furgon a Mercedes-Benz Citan. A németek elérték, amit szerettek volna, mert sikerült beletenni a mercis életérzést és vezetési élményt, miközben a biztonság terén jóval többet nyújt az átlagosnál. Kiemelendő, hogy a vezető praktikus és kényelmes fülkében töltheti a munkaidőt, ami biztosan hatással lesz a hangulatára. Mivel az árazása sem lett horribilis, ezért a Citan jó esélyekkel állhat rajthoz a hazai kishaszonjárműpiacon.

Mellette – Ellene Dinamikus, fürge motor

Sok-sok vezetéstámogató rendszer

Kiváló menetkomfort

Csendes, jól szigetelt fülke

Igényes kivitelezés Másfeles ülés

Mechanikus kézifék

Lazsáló aktív sávtartó

