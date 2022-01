Pazar kényelmet és kiválóan felszerelt lakóteret kínál a legújabb Tatra lakóteherautó, amit az ausztrál Queensland-államban működő Offroad RVS vállalat cég épített meg. A kiindulási alapot a Tatra Phoenix 8×8-as kabin-alváz változata jelentette, erre a négytengelyes alvázra került rá a teljesen egyedi tervezésű és építésű felépítmény.

A fülke mögötti lakótérben egy társalkodó rész, egy főzőlappal ellátott konyha, egy fürdőszoba, valamint egy hálószoba is helyet kapott. A berendezéseket úgy tervezték meg, hogy sokáig távol lehessen lenni a civilizációtól ebben a Tatrában. Éppen ezért fedélzetén beépített mosogatógép, mosógép, 300 literes hűtő is megtalálható. A beépített tisztavizes tartály 800 literes, ami akár egyhetes tartózkodást is lehetővé tesz távol a világ zajától. A lakóteherautó energiaellátását úgy tervezték meg, hogy a lehető leggazdaságosabb legyen. Éppen ezért a tetőre 3,1 kW teljesítményű napelem rendszert is szereltek, amely a 24 voltos akksiban tárolja el a megtermelt áramot.

A Tatra lakóteherautó hajtásáról 540 lóerős Paccar dízelmotor gondoskodik, amelyhez Allison AT545 típusú automataváltó csatlakozik. A jármű szilárd útburkolattal nem rendelkező földúton akár 100 km/órával is képes közlekedni, ha az embernek éppen sietős dolga. Az ausztrál vadonban, messze a civilizációtól számtalan váratlan helyzet várhat a fedélzeten utazókra.

Ezek közé tartozik egy elakadás is. Ilyenkor jól jöhet a jármű elejére szerelt 100 tonna maximális teherbírással rendelkező ikercsörlő. Az abroncsnyomás szabályozó rendszernek köszönhetően azonban ezt a Tatrát mindig fel lehet készíteni az aktuális terepviszonyokra legyen szó a laza homokos, vagy a kemény sziklás talajról. De ez a rendszer akkor is jól jön, ha például egy alacsonyabb híd alatt kell átmenni.

A felépítmény elülső részében, a franciaágy alatt egy-egy kívülről elérhető tárolórekeszt alakítottak ki, így a fedélzeten utazók könnyedén elhelyezhetik a kalandozások során használt felszereléseiket, vagy személyes dolgaikat. A tengelyek között is rendelkezésre áll egy-egy csomagláda, ahova többek között egy aggregátor is biztonságban elhelyezhető. A jármű hátfalára pedig egy motortartó is került, amin jelenleg egy BMW 1800GS motor pihen.

Bár Ausztrália nagy ország, de borítékolható, hogy ennek a Tatrának még ez a kontinens is kevés lesz. Könnyen lehet, hogy tulajdonosai hamarosan kompra teszik és bebarangolják vele az egész világot.