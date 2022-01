Kansas City az Amerikai Egyesült Államokban található Missouri állam legnagyobb városa. A metropoliszban már egy ideje elektromos buszok is közlekednek a helyi repülőtér, valamint a városközpont között. Most azonban úgy döntöttek, hogy innovatív módon oldják meg a járművek töltését. Ez nem más, mint az induktív töltés, amely jelenleg még meglehetősen ritka dolognak számít az elektromos buszok esetében. (Holott a legújabb személyautókban már az okostelefonokat is indukciós töltéssel tölhetjük). Azt nem lehet mondani, hogy a világon először alkalmaznák a technológiát, mivel Dél-Koreában már 12 évvel ezelőtt bevetették az induktív töltést a buszok töltésére.

Ez a megoldás Európában sem ismeretlen, hiszen többek között Malagában és Berlinben is alkalmazzák, de mégsem nevezhető elterjedt technológiának. Kansas City lehet az Egyesült Államokban az első, amely repülőtéren veti be az indukciós, tehát vezeték nélküli elektromos busz töltést. Az ötlet az új terminál tervezésekor merült fel, azt szeretnék ugyanis, ha annál már nem csúfítaná el a pantográfos töltő a látványt. A tervek szerint az újonnan létesülő megállóhelyekben egy-egy, egyenként 300 kW teljesítményű indukciós töltőt építenének be az aszfaltba.

Így lehetségessé válna az autóbuszok akkumulátorainak gyorstöltése arra az időre, amíg a járművekről leszállnak, illetve felszállnak az utasok. Ez nagyjából 10-15 percet vesz igénybe, így aztán az elektromos autóbuszok gond nélkül tudják folytatni az útjukat a mintegy 11 kilométer hosszú útvonalon. A kivitelező, tehát a Momentum Dynamics szerint ez a löket elég lesz arra, hogy a járművek akksicsomagja teljesen feltöltődön. A két indukciós töltőt első körben 4 darab BYD K7M elektromos autóbusz használná, de még szükség van az átalakításukra is. Ennek során egy speciális töltőegységet helyeznek el a középső ajtónál, a padló alatt, amely képessé teszi az e-buszokat az elektromágneses indukciós töltésre.

A 30 láb, azaz 9,1 méter hosszú BYD K7M típusú autóbuszok néhány éve érkeztek Kansas City-be. Ezen e-buszok egy feltöltéssel 254 kilométert tudnak megtenni és összesen 22 ülés van a fedélzetükön. A K7M típusú buszokat vas-foszfát akkumulátorokkal (LiFePO4) szerelik, amelyek elsődleges előnye, hogy hosszú élettartammal rendelkeznek.