A Renault Trucks tavaly teljesen megújította teherautó kínálatát. A sort a faceliftes T-modell nyitotta meg, aztán később a C, illetve K széria is átesett a ráncfelvarráson. A felfrissített modelleket Evolution, vagy röviden „Evo” modelleknek nevezik a francia gyártó háza táján. Nemrég egy távolsági áruszállításra szánt T-Evo novemberben járt hazánkban, hogy kipróbálhassuk a hazai utakon

Az újdonság a maga meglehetősen impozáns, ébenfekete fényezésével alaposan kilóg a hétköznapi nyerges vontatók világából. A T-High Evolution egy árnyalatnyival robusztusabbnak és vadabbnak tűnik az elődjénél. Ebben szerepet játszik az új méhsejt mintázatú hűtőrács, valamint a fényszórók környezetében feltűnő új légterelő vonalak. Ha extrém jelzővel szeretnénk illetni, azt is mondhatnánk, hogy úgy néz ki, mint Darth Vader sisakja. A fehér fényű LED-csíkok, valamint az oldalán futó fehér díszcsíkok viszont kedvesebbé teszik a harcias öltözetet.

Praktikusabb élettér

A francia gyártó a kevesebb néha több elven a fülkét is korszerűsítette, kizárólag a sofőrök visszajelzései alapján. Azaz olyan megoldások kerültek bele, amelyek inkább hozzáadtak a T-modell által eddig kínált praktikumhoz és kényelemhez. Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy a megújult Renault nyergesek immáron új, három irányban állítható kormányoszloppal készülnek, ezáltal a járművezetők mindig a számukra legideálisabb testhelyzetet vehetik fel a vezetéshez. A kormányoszlop állítása ráadásul nagyon könnyű és egyszerű: a művelethez egy apró, a padlóba épített kapcsolóra kell rálépni és máris mozgathatóvá válik a kormányoszlop felső része. A kormánykerék megfelelő dőlés szöge és a műszerfaltól lévő távolsága könnyedén, erőkifejtés nélkül állítható be.

Brutál jóll áll neki a fekete.

Némiképpen a műszerfal is változott, ám kevésbé látványos, inkább praktikus megoldásoknak köszönhetően. A kormánykeréktől jobbra, a műszerfal felső harmadában például helyet kapott egy okostelefontartó, alul pedig egy kihúzható pohártartó áll rendelkezésre. Az okostelefontartó sín alatt egy kisebb polcot alakítottak ki, amely kiválóan alkalmas a slusszkulcs tárolására. A hazai menetpróbán részt vevő új T-High Evo modellben ugyanis már kulcs nélküli indítás volt, csak úgy, mint a személyautóknál. Szintén fontos újdonság a műszerfalat illetően, hogy egy kihúzató fakk is helyet kapott alul, ami kiváló lehet a különféle A4-es iratok, jegyzetfüzetek esetleg számlatömbök tárolására.

Nagyobb kényelem és biztonság

Az elektronikus parkolófék pedig a kormánykeréktől jobbra, a műszerfal tetején került beépítésre. Azaz kartávolságon belül maradt. Csak úgy, mint az infotainment- és multimedia rendszer kezelésre szolgáló színes érintőképernyő. Az Evo-modellek közös jellemzője a karbon hatású dekorelem alkalmazása a műszerfalon, valamint a fehérfényű belső LED-világítás. Szintén fontos fejlesztés, hogy immáron betörésgátló zárral is rendelkeznek a Renault nyerges vontatók. A fülke kapaszkodójához rögzíthető mechanikus zárak meggátolják, hogy valaki kívülről felfeszítse az ajtót a kamionparkolóban addig ameddig a sofőr pihen.

A francia mérnökök a sofőrök pihenését is igyekeztek komfortosabbá tenni. Ennek érdekében a Renault Trucks 13 százalékkal megnövelte a Serenity fekhely matracának vastagságát (170 mm), valamint megduplázta a matracban lévő rugók mennyiségét. Opcionálisan ugyanakkor mosható, memóriahabos fedőmatraccal is rendelhetők a T-High Evo modellek. A személyes kütyük töltéshez a fekhely közelében két USB-C típusú csatlakozót is elhelyeztek, hogy a járművezető könnyedén el tudja ezeket érni a pihenőidő töltése közben. Bár nem újdonság, ettől függetlenül nagyon praktikus, hogy az utasülés egyetlen egy mozdulattal a fülke közepe felé fordítható. Mindamellett egy kallantyú segítségével kényelmesebb, „hintaszék” pozícióba dönthető, de hintázni természetesen nem lehet benne, ettől függetlenül a váltósofőr kényelmesebb pózban élvezheti az utazást.

A motorok terén nincs változás, új Renault T, T High, illetve C&K teherautók továbbra is 11, illetve 13 literes motorokkal készülnek. A nagyobb erőforrásoknál ugyanakkor már lehetőség van az olajcsere-intervallum akár 150 ezer kilométerig történő kiterjesztésére is. Az általunk kipróbált változatban 520 lóerős D13-as motor dolgozott, amely kellően erősnek bizonyult a 40 tonnás szerelvény mozgatásához. A Renault újdonságát a Biatorbágy – Tata útvonalon, az M1-es meredek emelkedőin és lejtőin tettük próbára. Az út nagy részét távolságtartó tempomattal tettem meg az autópályán, amely valóban nagyon kényelmessé tudja tenni a vezetést.

Vezetés

A T-High Evo meglehetősen „okos” előregondolkodó működésről tett tanúbizonyságot a minél optimálisabb üzemanyag-felhasználás érdekében. A szabadon gurítást támogató Optiroll már egészen kicsi, 1-2 százalékos lejtőnél is bekapcsol, azaz üresbe teszi a sebességváltót, így támogatva a motor étvágyának csökkentését. A domborzatkövető technológiának köszönhetően a teherautó képes előre megválasztani a megfelelő váltófokozatot, illetve szükség esetén aktiválni tudja az OptiBreak motorféket, hogy a teherautó ne lépje át a megadott sebességet.

Ez a gyakorlatban úgy mutatkozott meg például, hogy egy lejtő előtt, 1050-es fordulatszám mellett a rendszer visszakapcsolt 10-es fokozatba és csak a lejtő alján „engedte meg” a szabadon gurítást, így a teherautó csak kevesebb mint egy percig 90-96 km/órás sebességgel tudott gurulni. És a kinetikus energiát felhasználva a kellő lendülettel tudott felkapaszkodni a lejtő után következő emelkedőre. Mindennek azért van jelentősége, mert a tachográf csak egy percnél rövidebb sebességtúllépést nem regisztrál, azaz meglehetősen meg van kötve a járművezetők keze, ha szeretnének gazdaságosan vezetni. Márpedig egy emelkedő előtt a legrosszabb ami történhet, ha elvész a lendület és helyette a hajtásláncnak „izomból” kell felkapaszkodnia. Ezt sikeresen hidalta át a T-High Evo okos rendszere. A jármű egyébként maximum 40 másodpercig engedi, hogy a beállított sebességnél nagyobb tempóval menjen, ezt követően visszavesz a tempóból.

Alacsony fordulatszámon

Az Evo-nál figyelemre méltó, hogy immáron alacsony 950-1050 fordulatszámon dolgozik, ami szintén hozzájárul az üzemanyag-fogyasztás csökkentéséhez. És amig emelkedőn kapaszkodik fel vele az ember, addig a váltószoftvere nem engedi, hogy felkapcsoljon a 12. fokozatba, hanem olyan sebességfokozatot választ meg, ami segíti a megfelelő nyomaték leadását. Szintén fontos jellemző, hogy Vader nagyurat a kanyarban alaposan „fogja” a menetstabilizátor, aminek kulcsfontosságú szerepe lehet mondjuk egy autópálya lehajtójánál. A feledékeny sofőrök ilyenkor hajlamosak a kelleténél nagyobb sebességgel bevenni a kanyart, de ez rossz hatással lehet a szerelvény stabilitására, valamint a félpótkocsi gumiabroncsaira, ami szintén nem olcsó játék. Éppen ezért a menetstabilizátor ilyen esetben 45 km/óránál nagyobb sebességet nem engedélyez a teherautó, helyesebben Darth Vader számára.

Mindent összevetve a körülbelül az összesen 100 kilométeres tesztúton 31 literes fogyasztást produkált a T-High Evo, ami figyelembe véve a lejtőkkel és emelkedőkkel tarkított M1-es autópályát egyáltalán nem rossz eredmény. Beigazolódni látszik tehát a gyártó által ígért 3-5 százalékos fogyasztás csökkenés és sík úton ez az érték akár 24-25 l/100 km-re zsugordohat. Fontos, hogy a sofőrt egyfajta egyszerű visszajelzés is segíti a gazdaságos vezetés megvalósításában. A korábban alkalmazott babérkoszorú helyett ugyanakkor immáron három zöld levelecske látható a fedélzeti komputer kijelzőjén akkor, ha a kormány mögött ülőnek sikerül a lehető legazdaságosabban dolgoznia a T-High Evoval.

A T-modell faceliftje jól sikerült, mivel nemcsak egy praktikusabb és komfortosabb nyerges vontatót sikerült kihozni belőle, hanem még az étvágyán is sikerült csiszolni. Éppen ezért ez a modell lehet a hazai piac egyik slágerterméke, de csak akkor, ha sikerül eleget gyártani belőle.