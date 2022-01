Télen a rönkszállító teherautóknak akkor is dolgozniuk kell, amikor kinn fogcsikorgató hideg van. És akkor sem lehet abbahagyni a munkát, amikor a folyamatosan szitáló eső saras dagonyává változtatja a földutakat. A farönkök szállítását éppen ezért mindig strapabíró, masszív kamionokkal kell végezni.

Ez a Scania 560R XT nemrég állt munkába Svédországban a Fermgruppen AB-nál. Érdekessége, hogy már a késő ősszel bemutatott vadonatúj Super hajtáslánccal gördült le a gyártósorról. Ha a pótkocsikat teljesen megpakolják fákkal, akkor a szerelvény össztömege akár 64 tonna is lehet. Vagyis legalább 24 tonnával több, mint egy közúti áruszállításban részt vevő kamioné Magyarországon. Ekkora össztömeghez komoly erő kell, éppen ezért a jármű hajtásáról 650 lóerős DC13-as dízelmotor gondoskodik, amely 2800 newtonméteres nyomaték leadására képes 900-1400 percenkénti fordulatszám mellett. Vagyis meglehetősen alacsony fordulatszám mellett nyújt nagy teljesítményt.

Érdekesség, hogy a jármű nem retardert, hanem a Scania új dekompressziós motorfékét használja (Compression Release Brake – CRB). Az új Super motorokkal szerelt Scaniák azonban továbbra is rendelhetők hagyományos kipufogófékkel, illetve lekapcsolható R4700D típusú retarderrel.

Az új rönkszállító leginkább Västernorrland és Gävleborg megye között közlekedik. Azért itt, mert Svédországban ez a terület kulcsfontosságú jelentőséggel bír a faipar számára. A cég tapasztalatai szerint az új Super hajtáslánccal 20 százalékkal kisebb egy ilyen rönkszállító szerelvény üzemanyag-felhasználása, a vele azonos útvonalon közlekedő teherautókhoz képest. A kisebb fogyasztásban ugyanakkor a felemelhető harmadik, tandem tengely is szerepet játszik, amire igazából csak akkor van szükség, ha a teherautó terhelten közlekedik. Vagy akkor, ha szűk kanyarokkal tűzdelt földutakon kell vele haladni, ugyanis segítségével kisebb ívben is be tud vele fordulni a kamion.

Ha szereted a hosszú kamionokat, akkor ezen a linken egy 34 méter hosszú, 98 tonnás Scania kamionról olvashatsz.