Teljesen új teherautó család gyártását kezdi el az év elején a tatárföldi Kamaz. A Compass-modellcsalád egy új projekt a gyár történetében, amely minden szempontból különbözik a régi Kamaz fejlesztésű fülkével készülő K3-as és a Mercedes-Benz Actros kabinját használó K4-es szériától. A leglátványosabb eltérésnek kifejezetten az új dizájn számít, amit kifejezetten egyedivé teszi az új Kamazt. A műszaki tartalom szempontjából már kevésbé unikális járműről van szó, ugyanis a fülke a kínai JAC-fejlesztése.

Ugyancsak a távol-keleti országból érkezik az alváz is, illetve néhány főbb komponens is. A Kamaznak ugyanakkor az a célja, hogy a következő 5-6 évben a lehető legtöbb főegységet saját fejlesztésre cserélje. A Compass első körben kétféle változatban, egy 9,5 tonnás, valamint 11,99 tonnás össztömegű változatban érhető el. Előbbi a Compass-9, utóbbi pedig a Compass-12 elnevezést viseli. Az új teherautókat a Kamaz kifejezetten a városi vagy városközi áruszállítás igényeinek kielégítésére ajánlja.

A Compass-9 hajtásáról 150 lóerős Cummins motor gondoskodik, amellyel maximálisan 109 km/órás sebességgel tud közlekedni. A 4×2-es hajtásképletű áruszállító készülhet platós, illetve zárt dobozos felépítménnyel is. A felépítmény hossza az alváz mögött akár a 4,2 méter hosszú is lehet. A Compass-12 viszont kétféle erőforrással, egy 166, illetve egy 209 lóerős Cummins motorral készülhet. A blokkhoz hatsebességes manuális váltó csatlakozik, de később automata váltóval is elérhető lesz.

Az orosz gyártó 2022-ben várhatóan újabb 5,5 és 6 tonnás össztömegű változatokkal fogja bővíteni. Illetve később, várhatóan 2023-ban gyártásba kerülhet a 3 tonnás változat is. Az új Kamaz Compass sorozatgyártásának elindítását januárra tervezték, de a legfrissebb hírek szerint mindez áprilisra csúszhat. Ezt követően naponta 2-3 darab gördülhet le a Kámai Autógyár szerelőszalagjáról.