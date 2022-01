Kissé meglepő, hogy vasúti szempontból a világ legfejlettebb országainak egyikében, Japánban készítettek egy olyan buszt, mellyel a vasúti síneken is lehet közlekedni. Másfelől azonban érthető is: nincs minden településen sínpár, de a DMV (Dual-Mode Vehicle, két üzemmódú jármű) segítségével az ilyen helyen élőket is be lehet vonni a közlekedésbe.

A DMV karácsonykor tette meg első útját Kaiyo településén. Bemutatkozásakor az üzemeltető vasúttársaság vezérigazgatója kiemelte, első körben a vidéki, idősödő településeken szerették volna kipróbálni a 21 utas szállítására alkalmas járművet.

Közúton a DMV ugyanúgy viselkedik, mint egy átlagos busz, 100 km/órás legnagyobb sebességgel. Vonat üzemmódba történő váltáskor a jármű első részéből lesüllyed a sínekre egy vonatkerekekkel felszerelt tengely. Ez megemeli a busz elejét, ezzel egyidőben pedig hátul is lesüllyed egy tengely a sínekre. Vonatként a DMV csak 60 km/órával közlekedhet.

Egyelőre még csak Kaiyo környékén lehet találkozni ilyen hibridbuszokkal, de ha sikeres lesz a projekt, több japán településen is felbukkanhat a jármű. Eredetileg már a tokiói olimpiai játékok idején bevetették volna a DMV-t, ám nem volt vele minden rendben, néhány alkatrészt meg kellett erősítenie a gyártóknak. Miután ez megtörtént, egy teszten esett át a gép, ahol mindent rendben találtak.