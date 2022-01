A Nissan 2021 októberében átdolgozta belpiacos Caravan kisbuszát. Hogy nagyobb publicitást biztosítson a modellnek, két különleges átiratot készített belőle, amelyeket a január 14-én nyitó Tokiói Autószalonon fog leleplezni.

Az előzetes információk hiányosak, ám a képek alapján olyan, érdekes átalakításokra számíthatunk, amelyek ötletadóként is szolgálhatnak házi átalakításokhoz.

A Caravan Mountain Base Concept neve alapján hegyi kirándulások alaptáboraként szolgálhat. A karosszériát famintázatú fóliával vonták be, a tematika a beltérben is folytatódik. Könnyű, de erős térhálós szerkezet tartja a paneleket, amelyek egy egyszerű padot és egy pultot formáznak; utóbbi áttetsző, így mögötte kijelző helyezhető el. Egy erdészház nem lehet erdészház kandalló nélkül, ezt a Nissan is tudja, de be kell érnünk a lobogó tűz monitoron megjelenő látványával. A Mountain Base tanulmány durva mintázatú terepabroncsokat, kiegészítő terepfényszórókat kapott, tetőlemezét pedig méretes szolárpanel borítja, amelyet térbe forgathatunk, így mindig maximális hatásfokkal termelhetünk áramot.

Alvóhelyet sajnos nem kínál a Nissan Caravan Mountain Base, egy másik tanulmány, a Nissan Caravan MyRoom Concept azonban bőségesen kárpótol a hiányért. A matt szürke színű autó belső tere egy japán mikro-hotelszoba berendezését másolja: van benne ággyá alakítható kanapé, polcok és persze egy hatalmas televízió is. A belső tér itt is famintázatú borítást kapott.