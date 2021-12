Ukrajnában több mint egy évvel ezelőtt, 2020 novemberében született döntés arról, hogy le kell cserélni a szovjet BM-27 Uragan típusú rakétakilövő rendszereket új, immáron modernebb technológiát képviselő eszközökre. Így jött a képbe a helyi gyártó, az SPR (Shepetivka Repair Plant), amely a Tatra legújabb fejlesztésű, T815-7T3RC1 típusú katonai teherautó-alvázát vette alapul. A végeredmény a Bureviya fantázianevet kapta, és mivel jól sikerült a tesztelése, ezért az SPR hozzáláthat a sorozatgyártásához.

Az ukrán gyár választása nem véletlenül esett a Tatra 8×8-as hajtásképletű alvázára. Ez ugyanis egyre kelendőbb mostanság, mivel kimagasló terepjáró képességekkel rendelkezik. Persze, a döntésben az is szerepet játszott, hogy az ukrán KrAZ, amely korábban katonai teherautókat is gyártott, tavaly csődbe ment. Az azonban kétségtelen, hogy a cseh gyártó már sok-sok évtizedes fejlesztő munkát ölt bele ebbe az alvázba. A Hans Ledwinka által 1923-ban megálmodott koncepció azért unikális, mert nem a hagyományos “létraszerű” építési elvet követi. A Tatra off-road alvázának központi teherviselő eleme ugyanis a gerinc tengely, ehhez csatlakoznak hozzá a lengő féltengelyek.

A központi tartócsőbe a hajtótengelyek és differenciálművek is be vannak szerelve, ez a megoldás pedig megakadályozza a szennyeződések bejutását a hajtásláncba és minimálisra csökkenti a meghibásodás kockázatát. A független felfüggesztésnek köszönhetően pedig a teherautó kerekei egymástól függetlenül le tudják követni a talaj egyenetlenségeit, vagyis állandó kontaktusban maradnak vele (a féltengelyeknél maximum 19 fokos kilengés tud megvalósulni – 7 lefelé, 12 pedig felfelé). Így a Tatra teherautók nehezebb terepen is meg tudják őrizni stabilitásukat, ami kifejezetten fontos egy olyan járműnél, amely rakétákat cipel a hátán.

A 9 méter hosszú, 2,55 méter széles és 3 méter magas jármű orrában turbófeltöltéses, 400 lóerős Tatra T3C-928.90 típusú motor dolgozik, amihez 14+2 sebességes automata váltó csatlakozik. Ezzel az erőforrással a teherautó 105 km/órás maximális sebességgel tud haladni. Gázolajtartályát bal oldalra szerelték, és ha ez tele van tankolva, akkor 700 kilométert tud megtenni a teherautó.

A páncélozott duplafülkének köszönhetően négy fő utazhat a fedélzetén, ennyi katona pedig éppen elég a kabin mögött lévő rakéta sorozatlövő kezeléséhez (MLRS-rendszer). A rakétakilövő rendszer 16 darab, egyenként 220 mm belső átmérőjű csőből áll, így éppúgy alkalmas a Hurricane, vagy a megnövelt hatótávolságú South rakéták felbocsátására. A gyártó szerint egyértelmű előrelépés, hogy míg a szovjet BM-27 Uragannal 35-40 km között volt a rakéták hatótávolsága, addig az új MLRS-rendszerrel már 35-65 km közötti távolságra lévő célpontokat is el tudnak találni.

Azt még nem árulták el, hogy pontosan hány darabot terveznek ebből gyártani, de nincs kizárva, hogy idővel ez válik az uralkodó technikává a rakétakilövő katonai teherautók között Ukrajnában.