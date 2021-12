Amikor 2018-ban az új Mercedes-Benz Actros bemutatóján jártam, akkor a legtöbben arra voltak kíváncsiak, hogy vajon a digitális visszapillantó tükörben mit lát a sofőr, ha havas tájon és utakon halad keresztül? Erre a kérésre talán akkor kapná meg mindenki a megfelelő választ, ha kipróbálhatná, de a jelek szerint teljes mértékben képes pótolni a hagyományosat. A családi vállalkozásként működő finn Vähälä Logistics bevállalta és ilyennel rendelte meg az egyik új Actrosát. Sofőrje, Elias Salonen több mint egy éve ezzel járja az országot. A kamionsofőr döntően Dél-Finnországból fuvaroz élelmiszert az északon fekvő Rovaniemibe, ami Lappföld fővárosa, illetve Veszprém testvérvárosa is egyben. Ott télen meglehetősen zord időjárás uralkodik, mivel bár nappal éppenhogy csak fagy, éjszaka akár -25-30 fok is lehet. Vagyis olyan hideg van, hogy a farkasnak már ordítani sincs kedve.

Az általa használt Actros 2663-as évente 250-300 ezer kilométert tesz meg. A nagy futásteljesítmény az ország különleges helyzetéből adódik: Finnország közel akkora méretű, mint Németország, de csak 5,5 millió ember lakja. Bár a népesebb városok inkább a déli és a délnyugati régiókban vannak, ennek ellenére természetesen északra is kell szállítani árut, hogy a ritkábban lakott területekre is eljussanak az élelmiszerek. Mivel Finnországban 2019-ben engedélyezték a 34,5 méter hosszú kamionokat, ezért Elias Salonen is egy ilyen hosszú Actrosszal járja a végtelen finn utakat. Ez azt jelenti, hogy a normál félpót mellett egy bogis pótkocsit is húznia kell. Így legalább 76 tonnás össztömeggel kell számolnia, ha teljesen meg van rakva a kamion. A fülke alatt dolgozó 625 lóerős dízelmotornak ez meg sem kottyanhat.

Az ő esetében kifejezetten előny a MirrorCam, mivel a fülke két felső sarkára illesztett külső kamera le tudja követni a pótkocsik mozgását kanyarodás közben, ennek eredményeképpen pedig Elias jobbra vagy balra forduláskor is láthatja az A-oszlopokra szerelt színes kijelzőkön az utolsó pótkocsi végét. Tolatáskor pedig széles látószöget biztosít a kamera, ami kifejezetten jól jön akkor, amikor rámpára kell állni az Actrosszal. A hagyományos tükrökkel szemben ezek nem fagynak le, míg a sofőr úton van, mert -15 foknál bekapcsol a MirrorCam automatikus kamera lencsemelegítő funkciója. A kamerák kompakt kialakításának köszönhetően pedig sokkal kevésbé hajlamosak bekoszolódni, mint a hagyományos visszapillantók.

A Vähälä Logistics igazi lázadó a skandináv országban, hiszen nem a jól ismert svéd márkákkal nyomul. A vállalat a Mercedes-Benz régi vásárlójának számít. Jelenleg körülbelül 200 kamionjuk van és a flotta kétharmada a csillagos emblémát viseli az orrán.