A Scania 2016-ban mutatta be az új teherautócsaládját, azóta lényegében csak a hajtásláncon hajtott végre kisebb-nagyobb változtatásokat. Míg a dizánjnon nem fog az idő, addig a technikát folyamatosan fejleszteni kell, hogy minél kevesebbet fogyasszanak a kamionok. Ezáltal a károsanyag-kibocsátás és a fuvarozók üzemanyagköltségei is szignifikánsan csökkenhetők. A tesztünk alanyául szolgáló nyerges vontatóban nem éppen a legtakarékosabb motor dolgozik, de a V8-nak nem nagyon lehet ellenállni.

Alacsony fordulatszámon dolgozik

Márcsak azért sem, mert a 4×2-es hajtásképletű Scaniát 590 lóerős, DC 16 121 típusú motor hajtja, amely izmos, 3050 newtonméteres csúcsnyomatékot kínál mindössze 925 percenkénti fordulatszám mellett. Ez kifejezetten ügyes megoldás a svéd gyárótól, hiszen nem is olyan régen még a percenkénti 1300-1400-as fordulatszám is alacsonynak számított. De ahhoz, hogy csökkenjen egy ilyen 40 tonnás kamion fogyasztása, ahhoz el kell érni, hogy a motor alacsonyabb fordulatszám mellett is nagyobb nyomatékot kínáljon.

Az erőforráshoz a Scania új G33CM típusú Opticruise automataváltója csatlakozik, ami a svéd gyártó ígérete szerint jóval hatékonyabb az elődjénél. Ezt a váltót kifejezetten a Scania alacsony fordulatszámon üzemelő motorjaihoz tervezték és számos fejlesztést hajtottak végre rajta. Az egyik legfontosabb, hogy kisebbé és mintegy 60 kilogrammal könnyebbé vált az új alumínium háznak köszönhetően. Az új Opticruise váltók további erénye, hogy mivel csak két szinkronszerkezetet használnak a hét helyett az alsó és a felső tartomány közötti váltáshoz, ezért az új váltók rövidebbek, mint a legelterjedtebb Scania váltó, a GRS905-ös. Ez pedig lehetővé teszi a némileg szélesebb fogazású fogaskerekek alkalmazását is, amelyek nagyobb teherbírással rendelkeznek, emellett tartósabbnak is bizonyulhatnak.

Időtálló dizájn.

Billencseseknek ideális

Azonban a szinkronszerkezetek eltávolítása szigorúbb követelményeket támaszt a sebességváltó vezérlőrendszerével és a teljes fokozatváltási stratégiával szemben. Ezért a váltó teljes elektronikus rendszere új, amely a pneumatikus működtetőberendezése és előtéttengelyfékek vezérléséért felel. Ezek elengedhetetlenek a gyors, lágy és pontos fokozatváltásokhoz. Szintén sajátos ismérv, hogy az Opticruise váltónál akár nyolc hátrameneti fokozat is rendelkezésre állhat a tolatáshoz. A legtöbb sebességváltónál a hátramenet érdekében egy külön fogaskerék forgatja ellenkező irányban a kihajtótengelyt.

A Scania új váltójánál ezzel szemben a kihajtótengelynél elhelyezett bolygómű látja el ezt a feladatot úgy, hogy a hátramenetet a bolygókeréktartó fixre zárásával valósítja meg. Így akár 54 km/órás sebesség mellett is lehet vele tolatni. Ez például akkor hasznos, amikor billencs-tehergépjárműveknek hosszú távolságokon kell tolatniuk (például alagutak építésénél). A Scania új váltóját nemcsak az alacsonyabb fordulatszámra kalibrálták. Az ugyanis jóval szélesebb áttételi tartománnyal rendelkezik, a legnagyobb fokozatban 1,0-nél kisebb áttétellel és a kis, illetve nagy fordulatszámokat egyaránt hatékonyan tudja kezelni.

Fókuszban a praktikum

A váltókkal ellentétben az R-széria fülkéi már 5-6 éve változatlanok. Ennek ellenére mintha nem fognak rajta az idő, még mindig komfortosnak és kényelmesnek számítanak. A kabinba három széles lépcső leküzdésével lehet feljutni és a fedélzeten legalább 1915 mm-res belmagasság áll rendelkezésre (a motorsátortól a plafonig mért magasság). Ha hozzávesszük, hogy az R-fülke 2310 mm széles, akkor elmondható, hogy bár nem ez a Scania legnagyobb kabinja, mégis tökéletesen alkalmas a távolsági áruszállítás igényeinek kielégítésére. Az elülső ülések mögött 2175 mm hosszú ágy áll rendelkezésre, de ha az üzemeltető úgy kéri, akkor egy második ágy is beépíthető, amely 1940 mm hosszú matraccal készül. Ezt a tesztjárművet nem kifejezetten négykezes fuvarokra alakították ki, inkább arra helyezték a hangsúlyt, hogy a sofőr számára praktikus és tágas életteret hozzanak létre.

Éppen ezért a második ágy helyére egy zárható szekrény került, ami majdnem akkora tárolókapacitást nyújt, mint a szélvédő felett alkalmazott szekrény-, illetve polcrendszer. De csak, hogy érzékeltessük a tárolóhelyek mélységét: a hátfalra szerelt szekrény egyetlen egy rekesze 2 darab egyenként 6 ásványvizes palackból álló csomagot is el tud nyelni. Ez nagy fegyvertény, főleg akkor, ha egy kamionos sok időt tölt távol az otthonától. A V8-as logók, a piros cérnaszalaggal ellátott fekete bőr ülések, a 90 fokban beforgató utasülés, valamint a műszerfalból kihajtható tálca persze csak hab a tortán. Ezek mind azok a kényelmi és vizuális elemek, amelyek kellemessé varázsolják a Scania R 590-es fedélzetén eltöltött időt.

Fogyókúrás V8-as

A műszerfal 2016 óta lényegében ugyancsak változatlan, de ez egyáltalán nem baj, a legújabb generációval ugyanis szerintem a Scania tökélyre fejlesztette a vezető munkahelyét. A könnyen áttekinthető, informatív műszerfalnak köszönhetően az R590 kényelmes vezetési élményt nyújt.

A tesztútvonal gyanánt ezúttal a Biatorbágy – Székesfehérvár útvonalat választottam, így oda-vissza összesen 90 kilométert tettem meg az R 590-es kamionnal. Már az első kilométereken feltűnt, hogy sokkal csendesebb és simábban dolgozik, a váltót egyáltalán nem is hallani. A fokozatváltások rendkívül simák, menet közben nem is érezni őket, csak a műszerfal digitális kijelzőjén lehet látni, hogy éppen melyik fokozatban van a váltó. Bár az M7-es nem tartozik a túlságosan dimbes-dombos autópályák közé, ettől függetlenül azért Fehérvárig van néhány lejtő és emelkedő. A 16 literes V8-as motor könnyedén vette a kihívásokat, egyetlen-egyszer sem éreztem, hogy erőlködne, vagy, hogy nem gyorsulna eléggé. A nagyjából egyórás tesztutat 80 km/órás átlagsebességgel tettem meg és így az R590-es üzemanyag-felhasználása, teljes terhelés mellett nagyon kedvezően alakult, mivel mindössze 24 liternyi gázolajat égetett el 100 kilométeren. Ez meglehetősen szerény étvágy egy V8-astól, ezért nem túlzás azt állítani, hogy valamit nagyon tudnak a Scania mérnökei.

Ez jó hír lehet azok számára, akik eddig ugyan kacérkodtak a V8-as gondolatával, de nem mertek ilyen erőforrással szerelt kamionokat beszerezni. A V8-as motort ugyanis eddig leginkább a szokásosnál hosszabb szerelvényekben, vagy a nagy nyomatékot igénylő teherautóknál, így például a farönkszállításnál alkalmazták. Mostantól viszont már akár a távolsági áruszállítás terén is be lehet őket vetni. Az új Opticruise váltókkal társítva pedig a V8-as motorok alacsony fordulatszámon is ki tudják fejteni a nyerges hajtásához szükséges nyomatékot. Ennek egyértelmű előnye, hogy kevesebb üzemanyagot használ fel a teherautó, egyszerűen azért, mert minden negyedik ütemnél kell üzemanyagot befecskendezni a hengerekbe, ami végső soron a károsanyag-kibocsátásra is kedvező hatással van. A babakék Scania R 590 tehát még a V8-as motorral is izgalmas és takarékos kombinációnak tekinthető. Az életérzés pedig ugyanúgy megvan benne, mint az S-szériás fülkével szerelt Scaniákban.