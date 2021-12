Homokos emelkedőkön, dimbes-dombos utakon, illetve ragadós sárban érzi igazán otthon magát a GAZelle Sadko teherautó, ami a jelek szerint az ausztráloknak is bejön. A faceliften átesett összekerékhajtású teherautót GAZ Trackmaster néven fogják forgalmazni Ausztráliában, a kenguruk földjén. Az orosz cég helyi forgalmazója a Brisbane-i AAV 4×4 lett, amely saját tervezésű felépítményekkel fogja ellátni a Trackmastereket a megrendelők igényei alapján.

“Oroszország közismerten híres a nehéz útviszonyairól. Emiatt ott olyan teherautókra van szükség, amelyek rossz minőségű, vagy akár off-road utakon is képesek közlekedni. Ebből kifolyólag az orosz teherautók rendkívül strapabírók” – jegyezte meg Brett Bolton, az AAV 4×4 igazgatója. Hozzátette: a Trackmastert elsősorban azok a vásárlók keresik Ausztráliában, akik szeretik felfedezi a természet kincseit. Mindamellett a modell vonzó lehet a tűzoltóságok, illetve különféle speciális mentőegységek számára.

A jobbkormányos Trackmaster hajtásáról az Avtogyizel (másnéven Jaroszlavi Motorgyár) YMZ-534 típusú dízelmotorja gondoskodik, amely akkor is nagy nyomaték leadására képes, amikor a teherautó meglehetősen kis sebességgel közlekedik. Az erőforrás 149 lóerős teljesítménnyel és 490 newtonméteres forgatónyomatékkal dolgozik a fülke orrában. Platós változat esetén a Trackmaster 3 tonnás teherbírással rendelkezik, emellett maximum 2,56 tonnás pótkocsi vontatására is képes. Az integrált kormányművet és a laprugókat is magában foglaló elülső felfüggesztés precíz irányíthatóságot és kényelmes utazást tesz lehetővé az orosz gyártó szerint. A teljes egészében pneumatikus fékrendszer hatékony fékezési teljesítményt nyújt, ami kifejezetten jól jön, amikor egy meredek lejtőn kell lassítani a járművet.

A GAZ Sadko Next-nek eredetileg a 2018-as hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon volt a világpremierje. A modellt jelenleg nemcsak Oroszországban, hanem a Fülöp-szigeteken, Törökországban, Bulgáriában és Szerbiában is forgalmazzák. Az ausztrál változatok nagy off-road papucsokkal, gumiabroncsnyomás szabályozó rendszerrel, valamint differenciálzárral fognak legördülni a gyártósorról.