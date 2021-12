Az okostelefonok akkumulátorai gyorsabban merülnek a zord időjárásban – ezt az alaptételt szinte mindenki megtapasztalhatta már, akinek van ilyen készüléke. A Volvo Trucks ezúttal arra kereste a választ, hogy ez a jelenség a teherautó-akksiknál is fennáll-e. Éppen ezért elvitték a még szériagyártás előtt álló FH villany nyergest az Északi-sarkkörön túlra. A svéd mérnököknek ehhez még a határt sem kellett átlépniük, hiszen Svédország északi csücske jócskán benne van az előbb említett szélességi körben.

A Volvo Trucks az újdonságot -25 fokos zimankóban, havas-jeges tájakon tette próbára. A tesztfutások alkalmával a “Ready to Run” funkciót is kipróbálták, amelynek lényege, hogy hideg időben a sofőr előre beállíthatja, hogy mikor induljon el a fülke felfűtése. Vagyis a vezető már egy kellően meleg, komfortos környezetben kezdheti meg a műszakját, nem kell a fülkében fagyoskodnia. A kabin felfűtése ráadásul a MyTruck alkalmazásban előre programozható, ami jól jön akkor, ha valaki minden hétköznap ugyanabban az időben megy el dolgozni. Ez a funkció egyébként meleg időben is működik, csak akkor nyilván inkább a fülke lehűtésére, légkondicionálására van szükség. A Ready to Run funkció várhatóan egy alkalmazással könnyedén kezelhető lesz, tehát a sofőr több paramétert, így például az utastér kívánt hőmérsékletét is okostelefonján állíthatja be.

“Az elektromos nyerges vontató hidegben történő tesztelése lehetővé teszi számunkra, hogy minden lehetséges esetre felkészüljünk. Ilyen lehet például az, amikor a menetszél jeget képez a teherautón, vagy amikor fekete jégen kell elindulni a teherautóval” – hívta fel a figyelmet Jessica Sandström, a Volvo Trucks termékmenedzsere. Hozzátette: elsődleges céljuk, hogy 2030-ra az eladások legalább 50 százaléka villany teherautókból álljon. Észak-Amerikában és Európában a Volvo Trucks már most is kínál akkumulátortechnológiás teherautókat. A városi áruszállításra és kommunális feladatokra tervezett FE és FL Electric sorozatgyártása 2012-ben indult, ezeket követte a tengerentúlon az elektromos VNR csőrös szériagyártása tavaly.

A paletta 2022-ben kiegészül az FH, FM és az FMX modellekkel. Ezek között a távolsági, regionális, illetve építőipari áruszállításra tervezett teherautók között várhatóan 44 tonna össztömegű elektromos változat is fellelhető lesz.