A Scania azt tűzte ki célul, hogy 2040-re teljesen karbonsemlegessé teszi a modelljeit, ennek érdekében a következő években több hibrid, illetve elektromos járművel bővíti a kínálatát – tájékoztatta a Vezesst a cég hazai képviselete. A Södertalje-i gyártó egy ütemtervet is közzétett, amiből már tisztán látható, mikor, milyen újdonságokkal fognak előrukkolni.

Ennek alapján elmondható, hogy jövőre a vállalat egy felfrissített 36 tonna össztömegű, hálózatról tölthető hibridet dob piacra, amely tisztán elektromos üzemmódban 60 kilométert tud megtenni. Feltöltése gyorsan, mindössze 30 perc alatt elvégezhető. 2023-ban pedig már nagyobb, 40 és 60 tonnás össztömegű, akkumulátoros elektromos teherautókat leplezhet le a Scania, amelyeket elsősorban a regionális áruszállításra terveztek.

2024-ben bemutatják az akkumulátor-technológiás, elektromos távolsági nyerges vontatókat, amelyeket a sofőrök pihenőideje során, mindössze 45 perc alatt gyorstöltéssel könnyen és egyszerűen fel lehet tölteni. Várható hatótávot egyelőre nem árult el a Scania, de annyi bizonyos, hogy egy feltöltéssel 4-4,5 órás üzemidőre lesznek képesek. A svéd gyártó úgy számol, hogy 2025-re a legtöbb felhasználási területen tisztán elektromos járműveket is tud majd kínálni, beleértve az építőipari és a bányászati alkalmazásokat, valamint a rönkszállítást és a távolsági áruszállítást.

Ez az az év, amikor az európai nagy volumenű eladásaink 10 százaléka villamosított lesz. Az évtized második felére tekintve műszakilag már többé-kevésbé bármilyen alkalmazás villamosíthatóvá válik, ez azonban még nem lesz nyereséges minden ügyfél számára és minden piacon. Azonban 2030-ra a teljes járműértékesítési volumenünk 50 százalékának villamosítottnak kell lennie” – olvasható a Scania közleményében.

A Scania kínálatában a dízelmotoros és gázmotoros teherautók mellett már jelenleg is megtalálhatók elektromos és hibrid változatok. Az akkumulátor-technológiás (BEV) áruszállító 29 tonnás össztömeggel és 250 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik. A Scania 25P töltése 90 percet vesz igénybe, így egy napközbeni töltést beiktatva 500 kilométert is megtehet egy nap. A másik, a plug-in hibrid (PHEV) teherautó szintén 29 tonnás össztömeggel rendelkezik, ám ez tisztán elektromos üzemmódban “csak” 60 kilométert képes megtenni, így leginkább azoknak ajánlják, akik a zero, vagy alacsony károsanyag-kibocsátású övezetekben kívánják használni, de közben a dízel hajtáslánc által nyújtott nagy hatótávról sem akarnak lemondani.