A Renault Trucks idén ráncfelvarrást hajtott végre a T, T High országúti nyerges vontatóin, valamint az építőipar számára tervezett C és K szérián. A facelift nemcsak a külső megjelenést, hanem a vezetési komfortot és a fülke kényelmét is érintette. A francia gyártó folytatja a 2013-ban bemutatott típuscsalád frissítését, ugyanis hamarosan bevezeti az új 11 és 13 literes Euro VIe károsanyag-kibocsátási szintnek megfelelő dízelmotorokat. Ezek többféle fejlesztés kombinációjának köszönhetően lehetővé teszik az akár 10 százalékkal kisebb üzemanyag-felhasználást.

A jobb égés érdekében a Volvo Csoport által szabadalmaztatott Wave Piston technológiát alkalmazzák az új motorok. Ez azt jelenti, hogy a dugattyú koronák belső pereme a szokásostól eltérően nem sima, hanem hullámos felületű, így jelentős mértékben javítják az égést, valamint fokozzák a hatékonyságot a hengerek közepére irányítva a hőt és az energiát.

A motorok továbbfejlesztésekor a Renault Trucks a súrlódási veszteségek csökkentésére is figyelmet fordított. Ennek érdekében újratervezte a hajtókarokat, a szelepeket, a főtengelyt és a forgattyúház gázvezérlőjét is. A D11-es és D13-as motorok mindamellett új, nagyteljesítményű golyócsapágyas turbófeltöltőt kaptak, amely javított reakcióidővel és változtatható áramlású olajpumpával, illetve alacsony viszkozitású olajjal dolgozik. Végül, de nem utolsó sorban a Renault Trucks egy optimalizált kipufogógáz-kezelő rendszert és egy új motorvezérlő egységet is beújított.

Az új TCK Evolution teherautócsalád akár a Volvo teherautókból már ismerős, DE13TC típusú, azaz turbo compound technológiát használó dízelmotorral is rendelhető lesz. Ez a teljesítmény-visszanyerő turbina lényegében azt a célt szolgálja, hogy a kiáramló kipufogógázokban maradt felesleges energiát újra felhasználja a főtengelyen keresztül a motor meghajtására, növelve ezáltal az erőforrás nyomatékteljesítményét.

A felfrissített motorok új Optidriver automataváltókat kapnak, amelyek immáron új kalkulátorral, új vezérlő szoftverrel és új tengelykapcsoló működtetővel rendelkeznek a simább és gyorsabb váltások érdekében. A Renault teherautók emellett olyan úgynevezett „okos” nyomatékvezérlést (Smart Torque Control) fognak használni, amelyek maximalizálják a lehető leghosszabb ideig optimális tartományban tartják a motor fordulatszámát. A váltószoftver működését segítő domborzatkövetésre fejlesztett Optivisiont is tovább optimalizálták a jobb üzemanyagfelhasználás érdekében.

A Renault Trucks azt ígéri, hogy az új motorokkal, valamint az új váltókkal 10 százalékkal csökkenthető a TCK Evolution járműcsalád üzemanyag-felhasználása és ezáltal pedig a károsanyag-kibocsátása is.