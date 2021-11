Hazánkban először a 90-es években vetítették a Múminok című rajzfilmsorozatot, amely akkora népszerűségre tett szert, hogy 2015 környékén is újra műsorra tűzték a Tova Jansson által megálmodott karakterek történeteit. A múmin figurák nemcsak itthon, hanem a bolygó más részein is közkedveltnek számítanak leginkább a gyerekek körében. A jelek szerint azonban kamionokon sem mutatnak rosszul, sőt. Egy holland kereskedőnél, a Vaex Truck Tradingnél bukkant fel egy múmin karakterekkel díszített Volvo FH16.650 típusú 6×2-es hajtásképlettel rendelkező nyerges vontató.

A modell nem túlságosan régi, hiszen 2015-ben gyártották, fényezése azonban láthatóan “fiatalabb”, emiatt pedig kifejezetten olyan hatást kelt, mintha nemrég gördült volna le a gyártósorról. A jármű korábban kapott egy kis szolid tuningot, ugyanis több olyan elem is felfedezhető rajta, ami nem gyári: ezek közé tartoznak a hátsó lámpák, a pirosra fényezett oldalszoknyák, valamint a teljes egészében lelemezelt alváz. A felső légterelő elemben is el van rejtve egy kiegészítő hátsó lámpasor, illetve 1-1 kiegészítő munkalámpa, ami leginkább akkor jön jól, ha valaki farönkszállító, vagy billencses félpótkocsival dolgozik. A szokásos szürke alapszín helyett a sárvédőket is a fülke színével megegyező árnyalatúra fújták.

Az FH16.650 utastere kevésbé látványos, de annál komfortosabb: mindkét utasülés széles háttámlával, combtámasszal és oldaltámasszal rendelkezik. Uralkodó színnek a szürke tekinthető, de az ülések oldalain, illetve a fiókok belsejében a sárgászöld árnyalat is megjelenik. A múminos Volvo kapcsán a felszereltségre sem lehet panasz, a járművet tolatókamerával, hűtőládával, sík képcsöves televízióval is ellátták. A sofőrágy felett pedig három részből álló, zárható tárolórekesz is van.

Bár a jármű oldalaira művészi pontossággal kerültek felfestésre a múminok, hajtáslánca már korántsem játék és mese: 650 lóerős dízelmotor duruzsol a fülke alatt, amelyhez 12 sebességes automata váltó csatlakozik. A váltó joystick karja egyébként a sofőrüléshez van rögzítve. Ezt a megoldást a mai napig alkalmazza a Volvo. A háromtengelyes nyergesben mindössze 620 ezer kilométer van, tehát még előtte az élet. Talán ezért, talán a megjelenése miatt 55,9 ezer eurót, vagyis átszámítva 20,4 millió forintot kérnek érte.